/ / SÁENZ PEÑA: ACHIQUES Y DESPIDOS EN COMERCIOS POR LA ESCASEZ DE VENTAS

Por otra parte, el factor de mayor incidencia se da en el cambio de las relaciones de los trabajadores del sector con la patronal. Algunos despidos encubiertos, reducción en el pago del salario y el pago del mismo en dos cuotas, son las principales aristas que se dan en ese cambio de condiciones de la relación empleado-empleador.De acuerdo a lo que sostienen comerciantes, los efectos de la pandemia calaron hondo en el sector que “venía padeciendo una situación compleja por los avatares de la economía” y la paralización de actividades por casi dos meses “no hizo más que profundizarla”.La vuelta a las ventas de forma gradual, de acuerdo a la evolución de la pandemia en las distintas fases de aislamiento, “le permitió volver a abrir las puertas de los locales”. De acuerdo a sus manifestaciones “no significa que abrir sea sinónimo de vender” y en ese sentido adelantaron que “va a ser un proceso largo, que dependerá de una serie de factores para poder encontrar un repunte en ventas y mejora de las condiciones generales del sector”.En ese sentido, la falta de acceso a la asistencia sumado a la complejidad de los altos costos de servicios, e impositivos, aportes patronales y otros, para muchos hace imperiosamente necesaria la “declaración de una emergencia para el sector.En la ciudad, no se observan gran cantidad de cierres de locales por los efectos de la pandemia, aunque si se registraron algunos casos, sobre todo en rubros que hasta la actualidad no pueden volver a tener plena actividad o lo están haciendo de manera restringida y en otros casos apelando al achique en cuanto a cantidad de locales, por la afectación también de la merma de comercialización de productos por la temporada.A ciencia cierta no existe, en cifras, una precisión exacta en cuanto al número de comercios, aunque si existen algunos casos detectados en el centro de la ciudad, ya que fuentes consultadas de la Cámara de Comercio, que representa al sector, reconocieron que hasta el momento no se cuenta con un registro en ese sentido.