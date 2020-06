/ / SÁENZ PEÑA - COVID-19: YA SON 120 LAS PERSONAS AISLADAS

Relacionados

En tanto, de los casos positivos, habló de una paciente que se encuentra con asistencia con respiración mecánica. “Hoy es el cuarto día que cumple con respirador con una evolución no del todo desfavorable, ni favorable, se mantiene en un nivel que todavía estamos viendo. Se le está haciendo tratamiento, se le pasó plasma convaleciente y se la puso en una posición que se llama en pronación para mejorar la respiración pulmonar y así tratar de que vaya recuperándose”, apuntó.Respecto de la celeridad que requieren en el resultado de toma de muestras, admitió que hay demoras. “Hay personas que fueron hisopadas hace una semana y aún no tenemos los resultados”. “Anoche informaron resultados de pacientes que se hisoparon hace 10 días atrás, eso dificulta mucho el trabajo porque esas personas que están como casos sospechosos y que a lo mejor hay algunos que se encuentran bien, al no tener resultados, por más que estén aisladas, se corre un riesgo. Uno se mueve de otra manera y la mayoría del personal que está aislado por contacto estrecho es también personal de salud y necesitamos que se agilice para contar con más personal para poder trabajar en esto”.Aseguró que dentro de la Unidad, con pacientes contagiados dentro de la clínica sumado a contactos estrechos hay más de 50 personas de personal de salud de la UME aislada. Y, en total, son alrededor de 120 personas aisladas, fuera de la clínica, “dentro de eso deben quedar 18 casos sospechosos a la espera del resultado de los hisopados”, acentuó.