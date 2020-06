/ / SÁENZ PEÑA: EL 80% DE LOS COMERCIOS ABRIRÍAN LA SEMANA QUE VIENE

Relacionados

Recordando que “a partir de esa situación, el intendente tomó la decisión de retroceder a Fase 3, y con la demora de los resultados, determinó pasar a Fase 1, para tomar dimensión, siguiendo recomendación de Salud Pública, y saber la cantidad de infectados en Sáenz Peña”; estimando que, “hoy la cantidad de positivos es 19, y recordemos que hace 10 días teníamos cero. El brote ha sido importante y por eso la medida tomada por el intendente”.Según Chebuhar “estamos en permanente contacto con Cipolini. Se le explicó y aseguró que los comerciantes están en condiciones de abrir sus puertas con los protocolos de bioseguridad. Por lo que, a partir de la semana que viene, de nuevo estaríamos ingresando a Fase 3, donde podría estar trabajando; no en su totalidad, porque van a haber muchos comercios que van a tener cerradas sus puertas – gastronómicos, locales de bebés, etc. -, rubros que sabemos van a pasar un tiempo hasta que puedan abrir. Pero hemos tenido el compromiso del señor intendente de que va a haber una resolución para el reingreso a la Fase 3 y va a estar trabajando casi el 80% del comercio”.En cuanto a la realidad económica del sector, pre y post pandemia, el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña señaló que, “la situación es que nosotros queremos permanecer abiertos, pero hay que entender que abrir no significa vender. Muchas veces nos encontramos con esa situación de que se abren las puertas, pero al no haber actividad deportiva, social, educativa, el comercio no vende las zapatillas, el pantalón o los zapatos. Entonces, por más que permanezcamos abiertos no se motoriza la economía a partir de esa situación. Y esto va canalizando que se analicen cuestiones de cierre”.Finaliza indicando el representante del sector mercantil centrochaqueño, que “a nosotros nos preocupa. Estamos permanentemente pidiendo a las autoridades, y especialmente al gobernador, que intervenga ante el Gobierno nacional para recibir algún tipo de ayuda especial para Chaco”.”Bueno, hoy estuvieron los anuncios y algo de eso ocurriría, por eso estamos esperando que los anuncios se cristalicen en hechos y podamos tener un oxígeno para esta asfixia del sector comercial”, concluyó Chebuhar.