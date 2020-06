/ / SÁENZ PEÑA - A HIERRAZOS Y LADRILLAZOS: BRUTAL PALIZA A UNA FAMILIA PARA ROBARLE SUS POLLOS

Relacionados

"La humilde familia tenía 50 pollos que estaban criando ya casi listos para la venta, pero los delincuentes lograron robarles 42 aves y a las otras 8 las mataron y las dejaron tiradas. La señora reconoció y lo llamó por el nombre a uno de los agresores y eso enfuereció más al sujeto, quien le clavó un hierro de construcción en la cara, lo que querían era matarlos a todos. También les robaron una radio vieja y ropas varias ", explicaron a Periodismo365 fuentes cercanas a la causa.Las mismas fuentes agregaron que los ladrones son jóvenes pero serían mayores de edad. "No entendemos porqué tanta violencia, le pegaban a todos en la cabeza con hierros de construcción, ladrillos y garrotes, pero en momentos cuando le estaban pegando lograron correr hacia una zona de monte, y uno de ellos llegó hasta la casa de un familiar que vive en las cercanías. Ahí avisaron al Hospital y fueron al lugar dos ambulancias y móviles policiales. Todavía no hay detenidos".Allegados al caso confirmaron a Periodismo365 que la mujer "tiene un hueco en la zona de su nariz porque le metieron el hierro en la cara cuando reconoció a uno de los atacantes. Es gente demasiado humilde y los dejaron sin nada, viven en la pobreza extrema pero aún así no se quedan, trabajan en lo que sea y crían animales para su venta. Viven en una casa de barro con cobertura de una vieja lona plástica, y el chico con discapacidad no cobra ningún tipo de ayuda ni tampoco pensión por discapacidad", detallaron.Una vez en el Hospital no los quisieron internar por temor a la pandemia, les hicieron estudios y curaciones en la Guardia de Emergencia pero deberían haber quedados internados por las tremendas heridas y golpes que tienen en todo el cuerpo. Ahora volvieron a su casa pero tienen temor a que los ataquen de nuevo", consignaron las mismas fuentes.