/ / (video) SÁENZ PEÑA - COVID-19: EN TARDÍA REACCIÓN, CIPOLINI ORDENÓ VUELTA A FASE 1 Y ALERTÓ POR UN COLAPSO SANITARIO

Relacionados

"Tenemos en total 67 muestras pendientes de resultados con una demora significativa dada la cantidad de tomas procesadas en el área metropolitana de nuestra provincia. De los casos activos hay un caso con asistencia respiratoria en este momento y otro paciente que ha desmejorado bastante en las últimas horas. De los 10 terapistas que tenemos en la ciudad, 2 presentan síntomas y se encuentran en aislamiento", reveló."Ante el riesgo de que el virus se derrame desde el sistema de salud a la comunidad toda, así como la posibilidad de un colapso del sistema sanitario por el ingreso del virus a los distintos ámbitos de la salud local, he decidido que a partir del lunes 22 de junio y hasta el domingo 28 nuestra ciudad retornará a la fase 1 del aislamiento". "Solamente podrán abrir al público los negocios clasificados como esenciales: supermercados, farmacias, estaciones de servicio y sistema bancario, con restricciones de ingreso y permanencia según los protocolos vigentes.No podrán realizar atención al público los comercios y distintos rubros de servicios no clasificados como esenciales. Se reducirá nuevamente la atención al público en todas las oficinas de la Municipalidad, solo dispondremos de guardias mínimas para el funcionamiento de las áreas de atención de casos indispensables.Volverán los bloqueos de paseos y lugares donde se concentre gente. Es fundamental el acompañamiento de los vecinos en este sentido para lograr la efectividad de esa medida."En cuanto a la prestación de servicios volveremos a presentar un esquema de trabajo reducido. Se suspenden las obras tanto públicas como privadas, estas últimas bajo sanción de caducidad en el permiso de construcción para los casos de incumplimiento de la medida. Entiendo que estas medidas afectan la vida económica y social de muchos vecinos pero en este momento debemos evitar la propagación del virus restringiendo las posibilidades de circulación de las personas. Todas estas medidas serán eficaces si toda la población las toma en serio y sigue las recomendaciones que son esenciales para la seguridad de la comunidad.Hay acciones diarias de las personas que son de difícil fiscalización, muchas de ellas son una fuente importante y probable de contagio.Actuaremos bajo el régimen sancionatorio que nos permite el marco normativo actual. Entre las sanciones posibles se encuentran las multas, clausuras e inhabilitación comercial del local. Considero oportuno recomendar a los vecinos extremar los cuidados por los festejos del Día del Padre. En mi caso no pasaré este almuerzo con mi padre dado que es una situación riesgosa. Considero prudente esperar."Estamos en un marco especial y hemos considerado que la visita al cementerio municipal puede hacerse con los cuidados necesarios sumado a que el cementerio es un establecimiento no techado y donde muchas veces reina el silencio. Invito a quienes desean concurrir a llevar adelante esta visita ordenadamente, no creo que me corresponda como Intendente decidir quien no pueda visitar la tumba de su padre en el Día del Padre.Estamos todos un poco cansados de esta situación. Este es un momento clave, permanecer en los hogares es la herramienta más poderosa para poder controlar este brote. Les pido una vez más que se queden en su casa. Dejemos de pensar que no pasa nada. Les pido que cada uno asuma la responsabilidad de su comportamiento", remarcó.