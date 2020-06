/ / (video) SÁENZ PEÑA: MÁS DE TRES MIL PERSONAS SE CONCENTRARON PARA RETIRAR LAS TARJETAS IFE

Relacionados

"Vayan, hagan algo, denuncien, porque no se respeta el distanciamiento social, hay gente sin barbijos", dijo una vecina que llamó temprano en la mañana. Si bien la entrega fue bajo la modalidad de terminación de los DNI, ayer debería haber sido solamente para el número 2 pero se concentró una multitud. La confusión se dio cuando los beneficiarios que tienen la terminación del documento en 0 y 1 no estaban en la lista de entrega.Eso ocasionó la aglomeración de personas en el interior del predio y los alrededores del lugar, cuestión que rápidamente desde el directorio del Nuevo Banco del Chaco subsanaron. Hoy continuaron con la entrega de los plásticos para la terminación 3 de DNI, a partir de las 8 y hasta las 14, Además, las autoridades que están a cargo del operativo resaltaron que se respete el distanciamiento social, con el correspondiente uso de tapabocas.En la recorrida por el predio ferial de barrio Monseñor de Carlo se pudo dialogar con personas que estaban en la fila esperando poder ingresar para retirar la tarjeta de débito para el cobro del IFE a través de cajeros automáticos, que fue otorgada por el Nuevo Banco del Chaco.En algunos de los testimonios los beneficiarios manifestaron estar "muy disconformes" con la modalidad de entrega. Dijeron que esto es peligroso teniendo en cuenta que en Sáenz Peña "ya tenemos casos de coronavirus", señaló René Centurión.Otros que también lograron salir en las primeras horas de ayer fue el caso de Romina Alegre, quien dijo haber estado en la fila desde el día anterior: "Vinimos con mi mamá con unas silletas ayer a la tarde -por el martes-, y teníamos delante nuestro unas cien personas por lo menos", comentó la joven.Lo que me preocupa -se apuró a decir Manuel Acosta, uno de los que esperaban en la fila-, "es que de aquí podría haber gente contagiada de coronavirus; si llegara a estar alguna persona enferma y nadie dice nada de los asintomáticos", agregó.Sobre uno de los inconvenientes que se dieron ayer en la entrega de las tarjetas IFE fue que la semana pasada, al suspenderse el operativo para los números ‘0‘ y ‘1‘, quedó mucha gente sin poder percibirla. Por una cuestión de numeración, ayer solamente se entregaría a los DNI terminados en 2.Esta situación ocasionó el malestar de muchos de los que llegaron hasta el predio donde se organizó el operativo para poder retirar el correspondiente plástico. Rápidamente, los organizadores se comunicaron con las autoridades del Nuevo Banco del Chaco, quienes se encargaron de solucionar el inconveniente haciendo llegar hasta el predio las tarjetas que quedaban por entregar, según se pudo saber.