/ / (videos) SÁENZ PEÑA - "NECESITAMOS TRABAJAR": EL BOCINAZO DE COMERCIANTES AUTOCONVOCADOS

Relacionados

Al pasar por el Hospital "4 de Junio", los manifestantes dejaron de hacer sonar las bocinas por respeto a la gente enferma. Se trataba, en su mayoría, de comerciantes disconformes con la situación del sector, preocupados por la realidad económica que están atravesando y pidiendo "necesitamos trabajar".“Lo que queremos hacer notar que esto no es contra nadie por eso dice autoconvocados”, explicó Rubén Satalosky, “nosotros luchamos por nuestros derechos para poder trabajar tranquilos, dentro de lo difícil de todo esto”.Señalaron además que quieren conocer la información de la gente enferma de coronavirus: “Queremos que Sáenz Peña tenga más control, en las rutas, en los caminos clandestinos, queremos que nos ayuden a seguir adelante, porque si esto sigue así no va a quedar nadie”, dijo el comerciante.Por su parte Maximiliano Alvarenga fue consultado si antes de la manifestación tuvieron contacto con autoridades municipales y dijo que sí, que hablaron y les adelantaron que una vez finalizada la manifestación se iban a reunir.Aclaró Alvarenga que no les pidieron que suspendan la marcha. “Nos dijeron que estaba bien que nos expresemos, hay problemáticas que ellos reconocen y saben que los comercios no pueden estar cerrados porque hay cosas que pagar, hay empleados, impuestos, alquileres”. Destacaron la buena predisposición de parte de las autoridades municipales y esperan arribar a una solución positiva. “Nosotros como comerciantes sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que el virus llego para quedarse y que no hay una solución posible a corto plazo”, reconocieron.Subrayaron que “la situación por la que atraviesa el comercio en esta pandemia es importante, pero lo que también nos preocupa aún más es la salud de la población, no tenemos ningún tipo de información, solo nos informamos a través de las redes sociales cuantas personas han dado positivo y nada más, sabemos que se han hisopado a mucha gente, pero no hay resultados todavía, queremos conocer esa situación”, pidieron.Los comerciantes en su reclamo piden que los hisopados se hagan en Sáenz Peña para tener más rápidamente los resultados, “es lo que pedimos, que busquen la forma de que eso se haga acá en la ciudad para no tener que mandar las muestras a Resistencia”.1) Exigimos una presencia real, física y efectiva del gobierno provincial en nuestra ciudad, por intermedio de un representante con autoridad y decisión.2) Por un comité de emergencia integrado por los tres poderes del Estado Provincial, la Municipalidad, el comité o grupo de emergencia existente, donde se articulen políticas urgentes para contener la propagación de la pandemia.3) La afectación de las fuerzas de seguridad y todo el recurso humano posible de la Nación, Provincia y Municipio para controlar la circulación de personas que no tengan una necesidad u obligación.4) Controlar los accesos de rutas y caminos para evitar el ingreso de medios de transportes clandestinos por personas que procuran evitar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.5) Información real, veraz y permanente de la evolución de la pandemia en nuestro Departamento.Se deberá designar un responsable por cada sector integrante del grupo de trabajo, para que en forma diaria, y en conjunto, convoquen a una rueda de prensa presencial, online o por medio de comunicado, donde se dé detalles del panorama actual y las proyecciones que hagan de los próximos días. Con publicación de todos los medios posibles. Que una vez por semana respondan las preguntas de los periodistas.6) Habilitación del laboratorio del Hospital 4 de Junio para la realización de hisopados, con informes.7) Que los comercios, servicios, industrias, etc. puedan abrir, cumpliendo los debidos protocolos.Finalmente, van a ser recibidos por el intendente Bruno Cipolini de manera virtual para poder expresar sus reclamos.