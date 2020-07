/ / BOLSONARO TIENE SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS Y CANCELÓ SU AGENDA

Relacionados

Bolsonaro, de 65 años, también señaló que su tasa de oxigenación en sangre había bajado 96% e informó que está tomando hidroxicloroquina, el polémico medicamento antiviral que algunas personas defienden como tratamiento eficaz contra la COVID-19 mientras que otros rechazan por su presunta peligrosidad e inefectividad. El mandatario se realizó el test de coronavirus en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, y el resultado se conocerá el martes al mediodía, indicaron CNN Brasil y G1.En el mismo establecimiento también se practicó una resonancia magnética para controlar el estado de los pulmones, asegurando que no se había detectado ningún problema. “Vengo del hospital, me hice un estudio en el pulmón. Está limpio, está todo bien”, dijo Bolsonaro a sus partidarios desde el jardín del Palacio da Alvorada, residencia oficial del presidente en Brasilia. “Estoy evitando el contacto con la gente. No puedes acercarte mucho, una recomendación para todo el mundo”, agregó.Más temprano se había conocido la noticia de que la abuela de la primera dama y esposa de Bolsonaro, Michelle de Paula, había dado positivo por COVID-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, y estaba internada. No es la primera vez que el mandatario brasileño sospecha estar contagiado del nuevo virus que mantiene en vilo a todo el mundo. En marzo Bolsonaro llegó realizarse tres pruebas de coronavirus, todas con resultados negativo. Esos resultados fueron presentados por el mandatario al Supremo Tribunal Federal en mayo, tras un pedido de la prensa.Desde el inicio de la pandemia, que en Brasil ha dejado un saldo de 1.623.284 contagios confirmados y 65.487 muertos (un balance sólo superado en el mundo por Estados Unidos, Bolsonaro se ha mostrado reacio a seguir las recomendaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a las cuarentenas, los confinamientos y el aislamiento social, debido al fuente impacto económico de estas medidas.Así, el presidente brasileño participó de manifestaciones, se reunió y tocó a sus partidarios, y se mostró sin mascarilla haciendo compras en formal normal. Mientras tanto, los gobernadores de los estados más populosos de Brasil, y al mismo tiempo los más golpeados por el virus, intentaban implementar cuarentenas estrictas en sus territorios, chocando constantemente con el gobierno federal.