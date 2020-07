/ / CHACO: EL GOBIERNO COMPLETÓ LA TRANSFERENCIA DE MÁS DE $7 MIL MILLONES PARA LOS 69 MUNICIPIOS

Relacionados

En conferencia de prensa vía streaming, el mandatario reiteró su agradecimiento a todos los intendentes municipales “por su liderazgo y esfuerzo para ayudar y cuidar a nuestros chaqueños y chaqueñas, en cada una de las localidades”. En ese sentido, remarcó que los jefes comunales “han puesto con esmero y convicción, toda la energía necesaria para combatir este flagelo que nos afecta todavía”.La transferencia total, que comenzó a ejecutarse en diciembre del 2019, deviene de distintos conceptos, siendo mayoritario el Fondo de Participación Municipal que equivale a un 87,47%. Otras participaciones porcentuales son los Anticipos de Coparticipación (7,07%), los Aportes No Reintegrables (4,72%), y la Suspensión de descuentos por deudas de la gestión anterior (0,74%).“Esto es una transferencia nacional para atender una estrategia de cancelación de deuda que tenía el Estado nacional en concepto de aportes del Tesoro Nacional para con las provincias argentinas, y que en virtud de la pandemia por Covid-19 se ha hecho en diferentes cuotas”, explicó Capitanich.En este marco, el gobernador declaró que la provincia está “felizmente, mejorando en indicadores” y aseguró: “Vamos a trabajar juntos, no solamente transfiriendo recursos sino también trabajando con el programa Argentina Hace 1 y 2, ejecutando obras que generen empleos en cada uno de los municipios, que vamos a apoyar los emprendimientos productivos”.Por último, Capitanich ratificó que será “un aliado principalísimo” para ir resolviendo los problemas de la comunidad, e insistió que este trabajo conjunto tendrá continuidad a través del plan de escalada que anunciará el próximo viernes 17 de julio.El secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo, resaltó que estas gestiones, beneficiarán y fortalecerán a los municipios para que puedan cubrir sus desequilibrios fiscales a causa de la pandemia: “Hoy tenemos municipios que pagan salarios, que han podido cubrir el aguinaldo y continúan sus políticas de servicios y de acciones”.Además, señaló que a partir de esta transferencia varios municipios podrán avanzar en planes de viviendas, pavimento y otros tipos de obras para la comunidad. “Son acciones entre provincia y municipio que van de la mano con la estrategia de un gobierno federal, que entiende que, frente a una situación tan complicada, debemos unirnos dejando de lado banderías políticas para trabajar por la comunidad y cubrir sus necesidades”, expresó.La ministra de Planificación y Economía, Maia Woelflin, destacó el anuncio del gobernador y afirmó que la transferencia contempla una herramienta para invertir en el aparato de salud, contrarrestar la caída de los ingresos municipales y lograr el normal desenvolvimiento económico de las localidades.“Si bien desde Nación no lo exigen, la distribución responde en gran medida a reforzar el sistema sanitario. Y a pesar de que en nuestro caso depende de la provincia, decidimos distribuirlo a los municipios porque entendemos que tratar la pandemia requiere de un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio”, explicó Woelflin.