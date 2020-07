/ / CON CASI 200 FÁBRICAS DE JUGUETES PARALIZADAS, ANTICIPAN FALTANTES PARA EL "DÍA DEL NIÑO"

Relacionados

Según detalló el portal iProfesional, la producción de juguetes en la Argentina comprende 10.000 empleos cuyos salarios, hoy por hoy, son completados en gran medida con el aporte de los ATP oficiales y que arrastraban 4 años letales para la industria de macrismo. Con el cambio de gestión, la actividad comenzó a ganar competitividad hasta la irrupción del Covid-19.Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) su titular, Emmanuel Poletto, anticipó al mismo portal el desabastecimiento con vistas al cercano "Día del Niño". "Estamos a 40 días de la fecha y, salvo las plantas que están en parques industriales, la mayoría se encuentran totalmente cerradas. En Argentina somos muy competitivos en producción de juguetes de plástico, juegos de mesa y didácticos, disfraces, triciclos, monopatines, pelotas, muñecas. Esos artículos, justamente, son los que llegarán con faltantes para el 'Día del Niño'", aseguró.Poletto anticipó que el parate que sufre la fabricación también será sentir incluso en la disponibilidad de productos pensando en las fiestas de fin de año. "Las cuatro fábricas que elaboran en Argentina los árboles de Navidad no están trabajando. La producción debió iniciarse ahora y eso nunca ocurrió. También están muy complicados quienes producen artículos de cotillón. No hay eventos ni fiestas: no existe la demanda. La afectación es total para muchos de los integrantes de la cámara", expresó el directivo.