/ / CORONAVIRUS: JUJUY ANUNCIÓ QUE REGRESA A LA FASE 1 ESTRICTA

El ministro de turismo, Federico Posadas, aseguró en una entrevista radial que "está noche en el COE anunciaremos que toda la provincia a partir de esta noche vuelve a fase 1 de manera estricta ( Aislamiento social, preventivo y obligatorio), solo se habilitarán las actividades esenciales hasta el 3 de agosto".Con esta confirmación, Jujuy en su totalidad volverá a la fase 1 estricta. La medida seguramente obedece a la escalada de casos positivos de coronavirus en Jujuy durante la última semana. La cantidad de casos registrados en esa provincia ( ya superó los 900) llevaron al mandatario jujeño a tomar esa medida.Ayer por la mañana, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales brindó una conferencia de prensa en la que habló de la posibilidad de volver a una cuarentena estricta en toda la provincia dependiendo de la curva de casos que serán evaluados según lo que ocurra estos días.Al respecto dijo que "vamos a ver cómo vamos hoy (por ayer) y mañana (por hoy), no descarto que en cualquier momento tengamos que volver otra vez a fase uno total en toda la provincia. Si es que no tenemos un aplanamiento en estos días tomaremos medidas. Pedí que hoy y mañana capital y San Pedro trabajen muy fuerte, por eso vamos a ver si seguimos así o tomamos otra decisión. Yo no sé si hemos alcanzado el pico, esta semana también va a ser complicada, muy difícil, está terminado Exar de testear, seguramente de ahí saldrá un número por arriba de los 250 casos".También habló sobre trabajos en localidades de la provincia, en San Pedro y capital se hará hincapié en que sigan trabajando con la georeferenciación especialmente en los barrios. "En Perico se va a cerrar 14 días porque ahí va a seguir creciendo la curva, estimamos que el crecimiento de casos en San Pedro va a continuar, en capital también estamos preocupados porque, si bien se mantiene la curva, quizás tomemos alguna resolución diferente si no baja. No consideramos que hayamos atravesado el pico, no todavía", añadió.Asimismo sostuvo que "ya mandamos equipos para testear en todo el departamento Susques que nos preocupa mucho. Ahí pusimos en marcha la creación del hospital de campaña pero de igual modo las personas que tienen otras enfermedades y a los adultos mayores los trasladamos a Jujuy".