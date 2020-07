/ / DECOMISAN CASAS, BARCOS Y HOTELES DE FABIÁN GUTIÉRREZ, POR PROVENIR DE LA CORRUPCIÓN

Relacionados

La Justicia dispuso asegurar los bienes del ex secretario presidencial, Fabián Gutiérrez, para decomisarlos. La medida ocurre tras determinar que son producto del lavado de dinero de la corrupción. Los bienes incluyen: una veintena de casas y terrenos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, hoteles, hosterías, barcos turísticos, una mansión en San Isidro, otra en un country de zona norte y una veintena de automóviles y camionetas de alta gama.Todos estaban a nombre Gutiérrez y de testaferros, que son sus familiares y allegados, cuyo procesamiento por lavado de dinero fue confirmado. El fallo de la sala primera de la Cámara Federal porteña alcanza entre otros a la madre de Gutiérrez, Teresa Amalia García, y a su media hermana, Valeria Alejandra Martinevich; mientras que aparta de la resolución al ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner cuyo sobreseimiento por fallecimiento deberá ser dictado por el juez que interviene en la causa."Corresponde encomendar al magistrado Instructor que disponga todas las medidas cautelares necesarias a fin de asegurar dichos bienes de cara a su eventual decomiso", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el que confirmaron el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes que conformaron el patrimonio de Gutiérrez."Las numerosas propiedades inmobiliarias, la variedad de vehículos de alta gama, los hoteles y las embarcaciones de las que dio cuenta la amplia encuesta llevada adelante por el Magistrado Instructor se traduce, con la provisoriedad de esta instancia, en la convicción requerida para afirmar la materialidad de los hechos. Ello conduce, por tanto, a descartar los agravios de arbitrariedad y falta de fundamentación deducidos por las defensas", sostuvieron los jueces."Debe repararse en que en este caso concurren dos de los principales indicadores señalados para el delito de lavado de activos: la presencia de un incremento patrimonial injustificado y/o de operaciones financieras anómalas; y la vinculación con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con ellas", agregaron.La causa por enriquecimiento ilícito contra Gutiérrez comenzó en 2017 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, pero un año más tarde fue anexada a la causa de los cuadernos por pedido del fallecido juez Claudio Bonadio, cuyo juzgado quedó el año pasado en manos del mismo magistrado que había tenido la causa en su inicio.Gutiérrez había sido procesado en noviembre pasado junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz, con los que habría diseñado un complejo entramado de sociedades para disimular el origen del dinero y darle apariencia lícita, según surge de la investigación judicial."Los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina una estructura societaria -ideada por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18 (Cuadernos) y sus conexas e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de licitud", había planteado Bonadio en el fallo al que accedió Télam."Del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía", dice el fallo.Agrega que "visto el origen espurio del dinero,resultando intrascendente, a los fines de este resolutorio, si la aplicación de tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y orden de los jefes de aquella organización delictiva o si provenían de fondos sustraídos al control de estos o de sus organizadores".Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo entre los años 2008-2018 y parte del dinero se habría destinado a la adquisición de propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según sostuvo Bonadio en aquel fallo de 146 páginas."En el segundo eslabón de la maniobra participaron Teresa Amalia García, Valeria Alejandra Martinovich, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey, Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier Alfredo De La Torre", sostuvo el magistrado.Una casa en Av. Pte. Néstor Kirchner N°1320, Río Gallegos, comprada en US$26.150 y luego donada a sus sobrinos.Una casa en Ángel Biancella N°1475, Güer Aike, Río Gallegos, comprada en $200.000 y vendida en $800.000.Una casa en Santiago Perkic (ex 204) N°124, El Calafate, comprada en $150.000.Una casa en Chacabuco N°436, Río Gallegos, comprada en $1029 y vendida en $1.700.000.Una casa en calle sin nombre N°1420, Río Gallegos, comprada en US$26.850 y vendida a US$ 55.100 a un amigo, lo cual le habría permitido introducir fondos "negros" en dos oportunidades, en el momento de la compra y tras la venta simulada a un precio muy superior.Una casa en Pte. R. Alfonsín N°4851, Ushuaia, comprada en $ 549.000.Un lote en El Calafate, que Gutiérrez adquirió a un precio insignificante $10.023 con fecha 18-10-2013 y que luego vendió a su madre, Teresa García, en $200.000.Un predio en Lago Argentino, El Calafate, adquirido por $500.000 y vendido siete meses después por $590.000.Una casa en Laura del Carmen Álvarez (excalle 2) N° 265, El Calafate, adquirida en $290.000 y usada por su hermana como el salón de fiestas Rayuela Eventos.Un galón en Av. 17 de octubre N° 2320, El Calafate, adquirido por Gutiérrez en $250.000 y vendido en $1.175.000. Teresa García, su madre, cobró el alquiler del galpón entre 2012 y 2014, cuando su hijo ya se había desprendido del inmueble, lo cual permite sospechar que el comprador era testaferro.Un terreno en El Calafate adquirido en solo $5806 vendido en US$240.000 a un amigo de Gutiérrez sin capacidad económica para pagarlo, por lo que sospecha de una venta simulada.Un lote de Gdor. Gregores N° 1222/1224, El Calafate, adquirido en US$150.000 y luego donado a la madre de Gutiérrez. Se construyeron locales donde Teresa García se encargaba de cobrar el alquiler.Una casa de José Honorio Ortega N° 547, Río Gallegos, adquirida en US$200.000 y un lote de Río Gallegos, adquirido en US$74.000 por testaferros.Un lote Güer Aike, Río Gallegos, adquirido en US$60.000 y luego vendido en US$294.118 a un testaferro que compró un hotel en Río Gallegos y la mansión de San Isidro, todo para de Gutiérrez.Un lote en El Calafate, comprado en $300.000 y vendido en $1.100.000. Esta operación habría servido para que Gutiérrez invirtiera fondos espurios a través de su hermana y su yerno.Una casa en Dr. René Favaloro N° 3425, El Calafate, adquirida por la madre de Gutiérrez en $80.000 y vendida en $500.000.Una casa en Highland Park Country Club de Pilar por un monto figurado de US$380.000, aunque el precio real habría sido US$750.000. Lo adquirió mediante testaferros y la aseguró a su nombre.Su mansión de Clemente Onelli N°448, en San Isidro, por US$700.000. La casa de San Isidro, para junio de 2018, tenía un valor aproximado de US$1.000.000 y el terreno estaba tasado por US$1.500.000 aproximadamente.A esto se suman los autos de lujo, dos hoteles (uno en Río Gallegos y otro en Tierra del Fuego) y el barco Paraná en el Lago Fagnano.