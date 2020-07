/ / ESPIONAJE ILEGAL: EL ABOGADO DE MOYANO PIDE QUE PROCESEN A MACRI

Relacionados

El abogado de Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, pidió que "debería procesarse al ex presidente" Mauricio Macri en la causa por el espionaje ilegal que hubo contra sus representados. "Habría que desconfiar del ex presidente, él decía públicamente que quería preso a Moyano, no lo disimulaba", planteó el letrado, quien agregó: "Debería procesarse al ex presidente"."Con Moyano ni siquiera hicieron las cosas bien. El único delito que se probó, pero por este delito no fue detenido, es cuando le pide a (Daniel) Holan, (ex) técnico de Independiente, plata para la barra, que parece que es una práctica muy habitual", sostuvo Llermanos en Salvemos Kamchatka (FM La Patriada).Para el abogado, "el hecho de cometer actos delictivos para descubrir a un delincuente desnaturaliza la causa" y remarcó que "la actividad ilegal de la AFI se investiga más allá de la responsabilidad que haya tenido el fin último".Por último, trazó una comparación entre lo que sucedió con los Moyano durante el macrismo con lo acontecido con Al Capone en los Estados Unidos en la década del 30. "Cuando Al Capone empieza a tener presión política, los únicos delitos que se le probaban eran los de la violación de la Ley Seca y como eso no alcanzaba para que el tuviera desprestigio inventan la masacre de San Valentín. Al Capone deja de ser un personaje simpático y para esto se sirvió el Presidente de aquel entonces, se valió de seis empresarios que corrompieron a su abogado, a su contador y al jurado y le inventaron una causa que en el año 1999 se declaró nulo el juicio", indicó.Al respecto, dijo que en aquel momento "el Estado puso en marcha un aparato ilegal para lograr una condena con apariencia de legalidad" contra Al Capone, de quien dijo que "en los años ’30 era un tipo muy querido en Chicago, pero había que demonizarlo".