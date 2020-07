/ / HABILITARON 1,2 MILLONES DE NUEVAS CUENTAS BANCARIAS PARA BENEFICIARIOS DEL IFE

Relacionados

Así lo confirmó a Télam el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien aseguró que la pandemia por coronavirus servirá para incorporar al sistema bancario a "una gran cantidad de gente no bancarizada, que ni siquiera estaba registrada por Anses ni por nadie".Luego de trabajar con la Anses para pagar la primera ronda del IFE a través de órdenes de retiro de efectivo por cajeros de la Red Link, el banco inició en los últimos días una apertura de cuentas masiva para quienes hayan cobrado los $ 10.000 del IFE a través de esa vía. "En esta nueva tanda, el Banco Nación va a llegar a abrir 1,2 millones de nuevas cuentas para el IFE. Es un número muy potente", aseguró Hecker. En ese sentido recordó que, hasta el inicio de la pandemia, el banco tenía unas 9 millones de cuentas abiertas y que ahora pasará los 10 millones."Es una responsabilidad también, que nos lleva mucho tiempo y preocupación y que, cuando no se escucha nada, es que son buenas noticias porque todo ha funcionado correctamente", aseguró Hecker. Asimismo, manifestó que la apertura de cuentas para gente no bancarizada es "un primer paso para la inclusión financiera", y que si bien no agota esta cuestión, sí "es fundamental". "Esto ayuda a que tengamos menos economía informal. En la medida que la gente quiere y desee estar bancarizada se podrá avanzar", afirmó.Para poder acompañar este proceso de alfabetización financiera, el Nación está llevando adelante una campaña con spots para adultos mayores en la Televisión Pública, que buscará ampliarlo a otros sectores en las próximas semanas a través de un convenio con Radio y Televisión Argentina (RTA). "Es un poco el parámetro de lo que queremos expresar. Hay que incluir, ayudar y educar para que esto se incorpore. Por ahí intentamos ir y creo que es inexorable este camino y estamos trabajando en esta dirección", cerró Hecker.