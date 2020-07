/ / MALVINAS: INDAGARÁN A EXMILITARES ACUSADOS DE TORTURAR A SOLDADOS DE SU PROPIA TROPA

Relacionados

Borruto decidió ahora emitir exhortos a las cámaras federales porteña, de San Martín y La Plata, “a los fines de que comuniquen a los juzgados federales de cada jurisdicción, para llevar adelante las audiencias indagatorias” de los imputados. La resolución aclara que cada magistrado “tendrá la libertad de fijar la fecha y el horario de la audiencia, de conformidad con las medidas sanitarias que haya adoptado en su tribunal, e incluso podrá recurrir a las herramientas tecnológicas que crea adecuadas para llevar adelante y para registrar el acto”, agrega la decisión de la jueza.Voceros judiciales explicaron que como ocurrió en instancias anteriores de la misma causa, las declaraciones se tomarán por videoconferencia, con el acusado en el tribunal de Buenos Aires, y la jueza Borruto y el fiscal interviniente, Marcelo Rapoport, en la sede del juzgado en Río Grande.La causa judicial caratulada “Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública” comenzó a gestarse luego de que el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Bassel, reunió el testimonio de los primeros 25 soldados que se animaron a contar lo sucedido durante la guerra, y formalizó la denuncia ante la justicia fueguina en 2007.En el expediente donde ya se acumularon más de 120 denuncias similares, los ex conscriptos declaran que fueron víctimas de tormentos como estaqueamientos y enterramientos a la intemperie. Por esos hechos ya fueron procesados, a comienzos de este año, los ex militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino.En la causa, que lleva trece años de tramitación e investiga hechos sucedidos 38 años atrás, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas, interviene como parte querellante el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim).