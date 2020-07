/ / MURIÓ DE FRÍO EL EXTECLADISTA DE BERSUIT VERGARABAT: VIVÍA EN SITUACIÓN DE CALLE

Relacionados

"Cuando lo conocí tenía problemas de adicciones y nunca se pudo recuperar. Hasta que eligió vivir en la calle", declaró su pareja hasta el 2004, Claudia, madre de los dos hijos del músico. Según narró a la prensa local, Pagano "vivía siempre en su realidad paralela, era una persona muy difícil de ayudar". "Llevaba la música en las venas, era muy inteligente y talentoso. Pero cuando estaba en un estado de alcohol o de sustancias se tornaba peligroso estar cerca de él", afirmó.“Cuando perdió su casa de Villa Crespo empezó a tocar fondo. No pudo sostener su vida musical”, añadió la mujer, en referencia a las dificultades personales que llevaron a Pagano a vivir en la calle. Al enterarse de la muerte, el cantante Gustavo Cordera, ex compañero de Pagano en la Bersuit, dijo en sus redes: "Hacía muchísimos años que no tenía contacto con él, pero llevo atesorados hermosos recuerdos y anécdotas inolvidables"."Sé que vivía en situación de calle y el frío se lo llevó. Me queda de él su encantadora osadía y haber compartido innumerables aventuras callejeras, en esas calles que hoy lo vieron partir. Honro tu compañía y te despido con un abrazo de libertad", escribió el cantante.Y agregó: "Hace poco más de un mes que me llegó esa información de que vivía en situación de calle y nada pude hacer para ayudarlo. Vivo en La Paloma, Uruguay y esto ocurrió en Pinamar, en plena cuarentena y con las fronteras cerradas. Digo esto para que se ahorren especulaciones de todo tipo".En tanto, la Policía de Pinamar inició una investigación en el lugar en el que fue hallado el artista en pos de determinar las circunstancias de su fallecimiento. Pagano grabó con la Bersuit los discos "Bersuit y punto" y "Asquerosa Alegría" entre 1990 y 1993, y también trabajó con artistas como Fito Páez y Fabiana Cantilo.