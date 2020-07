/ / OTRO MACRISTA CON CORONAVIRUS: HABÍA APOYADO LA MANIFESTACIÓN DEL 9 DE JULIO CONTRA EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

Relacionados

“Quiero contarles que hace un par de horas me dieron el resultado positivo de Covid-19. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, sin síntomas, en mi casa y en aislamiento”, sostuvo el titular de la bancada macrista quien ya se había realizado un hisopado un mes atrás por haber mantenido contacto estrecho con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.Costa fue uno de los dirigentes macrista que celebró la manifestación anti-cuarentena del 9 de julio contra el gobierno de Alberto Fernández. En aquella oportunidad, también a través de Twitter, había fogoneado con la idea de libertad compartiendo un video que decía: “Este 9 de julio salimos a defender la libertad de opinión, de expresión, de prensa, de la Justicia, para que seamos un país independiente. Salimos con la bandera bien en alto a dejar en claro que queremos la libertad del país”. Junto a Alex Campbell es uno de los dirigentes de peso legislativo en el orden provincial que se vio afectado por el COVID.