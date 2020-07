/ / REMDESIVIR: EL TRATAMIENTO QUE SE COMIENZA A PROBAR EN PACIENTES CHAQUEÑOS CON COVID-19

Relacionados

La ministra de Salud Pública Paola Benítez destacó el trabajo que se viene desarrollando en conjunto con la cartera nacional e indicó que Chaco y Buenos Aires viven situaciones similares, por lo que desde el inicio de la pandemia se encuentran aunando criterios, aprendiendo juntos bajo el propósito de brindar salud de calidad a las y los pobladores. “Este aporte de tener el tratamiento nos da fuerzas para continuar encauzando las energías por el bien y la salud de las y los pacientes que requieren de tratamiento”, remarcó.Al ser el coronavirus una enfermedad en plena investigación, se realizan diversos estudios y hay diferentes opciones de tratamiento. Uno fue la hidroxicloroquina, existen también otras drogas como el Lopinavir o el Lopinavir con Interferón y una cuarta, es una droga llamada Remdesivir. “Esta se había diseñado para tratar el ébola, pero lo cierto es que se ha visto que actúa bien frente al virus que produce el Covid-19. Se la está estudiando y hasta el momento los resultados parecen alentadores”, mencionó Gustavo Lopardo, quien es uno de los que integra el Comité de Expertos a nivel nacional.“Hoy pudimos traer las primeras ampollas al Hospital Perrando y esto resulta alentador como una opción de tratamiento sólo en el contexto de estudio, pero los médicos decidirán, cuáles son los pacientes que podrán beneficiarse con esta droga, no hay tratamiento mágicos, estamos todos esperando ver qué pasa con el plasma de convalecientes, pero todavía no tenemos certeza que mejore, no es fácil demostrar quién mejora espontáneamente y quién por el tratamiento de plasma”, remarcó el especialista.Este nuevo fármaco actúa en la replicación del virus, ingresa en la célula respiratoria, donde el virus usa nuestra maquinaria de células para multiplicarse. La droga será exclusivamente por vía endovenosa, así que es para pacientes que los médicos determinen y solo con los resultados de estos estudios, se podrá saber qué tan eficaz es.El plasma de convalecientes significa que aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad y que generaron un buen nivel de anticuerpos que a las protegió, donen a otros su plasma que tiene su anticuerpo. “No todas las personas que tuvieron la enfermedad, tienen un buen nivel de anticuerpos en la sangre que ayudarán a otros, pero se testea y se puede saber quiénes pueden donar. Todavía no hay certezas en el mundo de si el plasma de convalecientes realmente mejora la evolución, hay distintos ensayos para intentar responder esta pregunta, somos optimistas y esperamos que así sea”, explicó Lopardo.“Todos tenemos que saber y ser conscientes ante esta pandemia, ante los primeros síntomas de gripe, hay que consultar porque casi no hay otros virus circulando. Deben consultar al sistema de salud, porque es muy probable que sea Covid-19. Este es un desafío colectivo y debemos cumplirlo entre todos para llegar a buen final”, concluyó.