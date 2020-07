/ / SÁENZ PEÑA: "LA QUIEBRA DE COOPERATIVA LA UNIÓN DEJA A MÁS DE 40 FAMILIAS EN LA CALLE"

Relacionados

Desde el Municipio, declararon “Patrimonio histórico y cultural" las instalaciones de la cooperativa para salvarla de la quiebra”. Sin embargo, el referente del PJ local Dante Moreira advirtió que desde hace un año existen dos proyectos de funcionarios del Municipio para expropiar parte del terreno de la empresa y que no hay precisiones de qué tipo de ayuda le ofrece la Municipalidad”.Emilio Todorovich, presidente de la Comisión Directiva de la Cooperativa La Unión, dialogó sobre la difícil situación que atraviesa la emblemática entidad saenzpeñense. La resolución Nº 42 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 declaró la quiebra de la Cooperativa Agropecuaria La Unión Ltda. Al respecto, Todorovich señaló que la medida judicial que surgió mediante el pedido de quiebra de uno de los acreedores que tiene la entidad pone en riesgo a más de 40 familias que siguen trabajando y produciendo hasta hoy. “Uno de los acreedores pidió que se declare la quiebra de la cooperativa, que está en concurso de acreedores desde hace 17 años”.El representante del Consejo de Administración aclaró que si bien el proceso para declarar la quiebra comenzó en 2017 la producción nunca paró. “Nosotros seguimos trabajando. Hay socios que nos entregan su producción, y desde la Comisión Directiva, el síndico se está encargando de elaborar un inventario de todas las sucursales para parar el decreto de quiebra. Aunque el presidente de la entidad, no tiene precisión del monto de la deuda que tiene La Unión con sus acreedores, sabe que la deuda estimativa es de más de 16 millones de pesos que fueron generando intereses, lo que hizo imposible hacer frente a estos compromisos”.Además, aseguró que los integrantes de la Comisión se encuentran manteniendo reuniones con dirigentes políticos para encontrar una solución para las familias y la cooperativa. “Mantuvimos reuniones con la diputada Liliana Spoljaric y ahora estamos pidiendo una reunión con el gobernador.En efecto, Spoljaric se reunió con el gobernador, Jorge Capitanich, para trabajar en un esquema para lograr el salvataje de la Cooperativa que pone en vilo el trabajo de 40 personas que por el momento siguen asistiendo y cumpliendo con sus labores."Es una situación que no desconocemos y ya hace tiempo se sabe que la posibilidad de la presentación de quiebra se estaba evaluando" expresó Spoljaric. Agregó que el compromiso esta tomado y se hará todo lo posible para que la Cooperativa La Unión siga trabajando salvaguardando la fuente laboral de las familias que de ella dependen.La cooperativa que hoy está en peligro de extinción comenzó con la producción del algodón en 1937 y del sentido cooperativo del trabajo de productores agropecuarios lo trasformó en un centro de acompañamiento a la producción, de acopio y desmote, importantes servicios a los asociados, innovando luego con producción de chacinados y, finalmente, instalando un moderno matadero, hoy el único en la zona para faena de ganado menor.Luego de conocerse la medida judicial, el intendente, Bruno Cipolini, manifestó su intención de salvar la institución y envió al Concejo un proyecto de ordenanza para declarar patrimonio histórico y crear la Comisión Municipal de recuperación y preservación de la cooperativa. El documento expresa que la Municipalidad no puede permanecer ajena a esta grave situación. “Se trata de la esencia misma que hace a la creación, existencia y desarrollo de la ciudad, el cooperativismo”.A través del documento, la Cooperativa Agrícola “La Unión Ltda”, formaría parte del Patrimonio Histórico en la Ciudad. Además, propone la creación de una Comisión Municipal para la recuperación y preservación de la misma, cuya conformación se establecerá en orden a la participación comunitaria con integrantes del Ejecutivo y del Concejo , e instituciones y personas representativas de la comunidad. También se declarará de utilidad pública aquellos inmuebles e infraestructura de la cooperativa que no estén alcanzados por los servicios que comprende la fábrica de chacinados y el matadero ubicado sobre la ruta 16.Desde el Municipio, expresan que es absolutamente sostenible la pretensión de recuperar y mantener la actividad cooperativa en general, pero que es innegable que la cooperativa La Unión debe permanecer tanto en la realidad fáctica cuanto en la mística de la ciudad.Dante Moreira, uno de los representantes del PJ local, se pronunció en este medio sobre el proyecto de la Municipalidad. “El pedido de quiebra inició en la gestión de Mauricio Macri. Y recién ahora el intendente de Sáenz Peña (de Cambiemos) bajo una promocionada ordenanza quiere colocarle una placa dándole el sentido de inmuebles de patrimonio histórico a los inmuebles de la cooperativa.Agregó que “el proyecto no especifica si se van a realizar aportes, inversiones, o si desde el 2017 cuando inicia el proceso de quiebra, el Municipio de Cambiemos que gobierna hace 20 años ayudó alguna vez a sostener parte de las actividades de la cooperativa”. Y lo más importe es que “desde el Municipio, también omiten que hace aproximadamente un año hubo un pedido de expropiación de parte de terrenos de la cooperativa".Advirtió que hay documentos de la Comisión de Asuntos Generales del Concejo donde existen dos proyectos del Intendente Cipolini para expropiarle terrenos a la cooperativa La Unión en 2019. Gracias al bloque del PJ y a la ayuda del exconcejal Rubén Riquelme no prosperaron los proyectos”. Y ahora creemos que se intenta crear un escenario político por lo menos por lo que conocemos sobre el contenido de esta ordenanza que ha sido publicitada por la Municipalidad.