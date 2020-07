/ / SÁENZ PEÑA - "LA QUIEBRA DE LA UNIÓN SE SOLUCIONA MUY FÁCIL: PAGANDO. SALVO QUE LA RESCATE EL ESTADO, COMO A VICENTIN"

Relacionados

El sindicalista explicó a Periodismo365 que por el momento "lo único que funciona es la fábrica de chacinados, el mercadito y el matadero que está ubicado en Colonia Bajo Hondo. Lo demás está totalmente desactivado, paralizado. Es muy triste ver terminar así, totalmente fundida; a una cooperativa que llegó a tener en sus buenas épocas más de 400 trabajadores entre la casa central de Sáenz Peña y las sucursales de La Matanza, La Tigra, La Clotilde y Napenay. Desde STADYCA se trabajó para hacer un plan de pago con la AFIP, lograr reducciones a través de un fideicomiso con Fiduciaria del Norte en el gobierno provincial anterior, pero había que respaldar ese plan con bienes inmuebles; y La Unión podía entrar igual en ese plan porque aunque tenía un inmueble que estaba embargado, se podía llegar a un arreglo con los abogados", recordó.Con respecto a la actual situación de La Unión, González advirtió que "en el sindicato estamos observando que en la quiebra pueden aparecer compradores privados para toda la cooperativa, pero tampoco descartamos que haya una decisión política del gobierno en la misma línea de las políticas aplicadas con Vicentin. De todos modos, cualquiera fuera, ya sea el Estado nacional o provincial, o un privado que tenga la intención de comprar todo en la quiebra, el sindicato hará valer los derechos de los trabajadores y sus familias, que no queden sin cobrar y también buscar la continuidad laboral de los rubros en los que ellos se especializan".El representante gremial de STADYCA en el Chaco aclaró que "como en toda quiebra hay acreedores, pero esto se soluciona muy fácil: pagando. Salvo que el poder político interceda en una decisión seria y concreta para el salvataje de la cooperativa", definió. "Incluso nosotros como gremio estamos en la lista de acreedores", agregó. González indicó que hasta marzo algunos trabajadores cobraron la ayuda estatal nacional de los REPRO, pero luego eso también se cortó. "Nosotros continuamos con las gestiones en forma silenciosa pero trabajamos fuertemente por la continuidad de La Unión y las demás cooperativas del interior provincial".En ese contexto el sindicato embargó un inmueble de La Unión para salvaguardar los aportes de los trabajadores y sus familias, presentamos un proyecto de transferencia para poder recuperar esos aportes a cambio de ese inmueble para esparcimiento turístico", reveló.Víctor González informó a Periodismo365 que "todos los proyectos productivos gestionados por el gremio STADYCA y los directivos de la cooperativa, lamentablemente fueron frenados por la millonaria deuda que La Unión tiene con la AFIP, compromisos que vienen de arrastre, de la década del '90, consistentes en aportes previsionales de los empleados y varios impuestos comprendidos en la ex DGI y actual AFIP".Para cerrar la entrevista, el sindicalista fustigó duramente a UCAL. "Se notó la ausencia de UCAL como entidad de segundo grado en casi todas las gestiones que importaban a las cooperativas, no estuvieron presentes para defender a sus asociados. ¿Qué actuación tuvo UCAL con lo que está pasando con La Unión, con la ex cooperativa El Progreso y otras cooperativas del interior que ya se fundieron?, se preguntó finalmente.