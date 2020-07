/ / SÁENZ PEÑA - "NOS ESTAMOS FUNDIENDO, CON EL DELIVERY NO ALCANZA": EL PEDIDO DE GASTRONÓMICOS A CAPITANICH

Relacionados

Alejandro Salomón Nowak, uno de los dueños de un reconocido bar de Sáenz Peña, destacó que el reclamo consistió en sacar las mesas a la vereda y colocar las sillas sobre ellas en modo de protesta, buscando concientizar a la gente de que “el sector gastronómico está quebrando".Explicó el empresario que tras ese reclamo pudieron comunicarse vía telefónica con el gobernador Jorge Capitanich para plantearle de primera mano los inconvenientes que estaba atravesando el sector gastronómico, mediante lo cual se concretó posteriormente una reunión vía Zoom de los comerciantes junto al primer mandatario provincial.En la reunión, los empresarios comentar que plantearon todos los ítems de deudas que los llevan a pensar que, de seguir así, “el sector va a quebrar cerrando las puertas y dejando más gente en la calle”.Nowak explicó que “los más de 40 restaurantes y bares de la ciudad nos hemos adaptado y acompañado en silencio durante casi 4 meses, adecuando nuestros negocios al momento que vivimos, todos con el delivey y la entrega a través del motomandado, pero en muchos casos no llegamos a cubrir siquiera los costos básicos.”Dijo que en concreto le plantearon al gobernador que “si la ayuda viene en forma de crédito, no serviría, porque nadie sabe cuándo saldremos de esta cuarentena. Concretamente le pedimos al gobernador subsidios para afrontar los costos fijos, en lo que respecta a los servicios públicos nos aseguró que habrá una solución al concluir la cuarentena”.A su vez, Capitanich les pidió a los gastronómicos un informe escrito de compromisos, deudas, cuestiones previsionales e impositivas, “de este informe seguramente iremos a consensuar con los colegas cual sería la solución más aceptable y más inmediata para nuestra actividad”.Por otro lado, Salomón Nowak dijo que están formalizando en estos días la Asociación de Bares y Restaurantes de la ciudad. “Estamos buscando a través de una personería jurídica beneficios que les otorgan a todos los comerciantes y emprendedores, que no van solamente en el ámbito económico, sino ademas en capacitaciones que sirvan para mejorar el servicio que merecen los ciudadanos saenzpeñenses”, concluyó.