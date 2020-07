/ / (video) TAMBIÉN EN SÁENZ PEÑA SE REALIZARÁ LA "MARCHA FEDERAL POR LA LEY DE EMERGENCIA TURÍSTICA"

Relacionados

El empresario del turismo aclaró que la movilización "no es en contra ni del Municipio ni del Gobierno provincial. Le pedimos a los diputados nacionales que el proyecto que ya está encaminado en el recinto sea aprobado para que nos den una ayuda. Estamos pagando sueldos, alquileres, gastos fijos, impuestos, servicios y beneficios sociales de los empleados. Yo personalmente tengo 10 empleados y no despedí a ninguno. Hace cuatro meses tengo la agencia cerrada y los colectivos de turismo guardados en el galpón porque tenemos prohibida la actividad, no podemos circular. La situación nuestra es terminal, desesperante. Esto va a determinar el despido de centenares de miles de trabajadores en todo el país, ya que la industria del turismo moviliza a muchísimos sectores que están ahora en la misma situación de parálisis. Cada dos personas que viajan, 50 trabajadores viven de esos dos turistas", aseguró.Finalmente, Díaz Graciano señaló que en la movilización participarán referentes hoteleros, gastronómicos, del turismo y otros operadores del sector, incluso con algunos colectivos, pero todos serán de Sáenz Peña".