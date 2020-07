/ / (videos) SÁENZ PEÑA - EL COLMO: DESARTICULAN CARRERAS CLANDESTINAS DE KARTING EN PLENA CUARENTENA

Relacionados

Asimismo, fuentes municipales del área correspondiente a habilitaciones, confirmaron a Periodismo365 que "no está habilitado ni autorizado ningún tipo de eventos de esas características. El lugar donde funciona el circuito de karting no tiene habilitación municipal, no se está habilitando nada desde el mes de enero. Si se realizó algún tipo de actividad ahí adentro, se hizo en forma clandestina con el peligro que ello implica por la aglomeración de personas dentro de un lugar cerrado", sentenciaron.Paralelamente, la Policía informó a Periodismo365 que pasadas las 19 horas de este domingo, vecinos del sector denunciaron que en uno de los galpones antes mencionado, sito en calle 3 y Carlos Janik, se estaría corriendo carreras clandestinas de karting.Al lugar llegaron varios móviles, patrulleros y motocicletas de la División COM, observándose en principio un gran desbande de personas al ver la presencia policial. Entre público y corredores quedaron más de 20 individuos, hallándose una pista de carreras y varios karting.Un ciudadano de 31 años de edad domiciliado en el centro de Sáenz Peña, manifestó estar a cargo de la actividad de Karting Indor Amateur, autorizado por la Municipalidad, pero no contaba con algún escrito en el momento de ser solicitado por la Policía.Se entabló comunicación telefónica con el Dr. Marcelo Fabián Soto, Fiscal en turno, a quien se le informó de la situación. Asimismo, el Fiscal se comunicó con el asesor letrado de la Municipalidad local, quien le indicó que el Municipio no autorizó ninguna actividad relacionada al caso, disponiendo el inmediato cese de las carreras y que se lo notifique al organizador del contenido del Artículo 205 del Código Penal Argentino.Intervinieron efectivos de Comisaría 2º y División 911.