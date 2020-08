/ / CHACO: APLICARÁN MULTAS DE $ 500.000 O PRISIÓN A QUIENES GENEREN INCENDIOS

Relacionados

La sanción será 60 días de arresto o multa equivalente en efectivo de hasta 30 remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil, lo que serían más de 500 mil pesos. Esta multa podrá duplicarse en caso de reincidencia, en cuyo caso, no resultará aplicable lo establecido en el artículo 17 de este Código.La diputada Nadia García Amud, autora de la iniciativa, explicó que el objetivo es “incrementar la sanción determinando el agravamiento de la penalidad prevista para quienes repitan estas conductas disvaliosas”.También prevé que la autoridad de aplicación del “Plan Provincial de Manejo del Fuego” que al efecto designe el Poder Ejecutivo, desarrollará campañas de difusión sobre la temática en las que preverá la concienciación ciudadana sobre el cuidado, preservación y protección del medio ambiente e informará los alcances de las conductas establecidas en el artículo 106 de la ley 850-J -Código de Faltas de la Provincia del Chaco- y en los artículos 186, 189 y concordantes del Código Penal de la Nación.“Desde los últimos días del mes de Julio y hasta principios de Agosto, los habitantes de nuestra provincia hemos observado como el cielo de diversas ciudades se cubría de humo, como consecuencia de los múltiples focos de incendio acaecidos en la provincia, con casi 10.000 hectáreas arrasadas por el fuego”, por lo que es necesario adoptar medidas contundentes para poner fin a estas conductas que producen graves daños a la salud de todos los chaqueños , afecta a pequeños productores de miel que pierden sus colmenas, genera gran peligro para quienes transitan en las rutas cercanas a los focos de incendio por la escasa visibilidad, provoca daños a la infraestructura energética, no solo a las líneas rurales, sino también redes de baja, media y alta tensión, dejando sin luz eléctrica a pueblos enteros, como así también ocasionando un daño incalculable para el ecosistema”, remarcó la diputada Amud.La diputada García Amud se refirió en el recinto a las últimas noticias de quemas de pastizales y observó: “En el mes de julio los habitantes de nuestra provincia vimos como el cielo se cubría de humo, como consecuencia de los múltiples focos de incendios, más de 10 mil hectáreas arrasadas, ante esta situación entendemos pertinente que adoptemos medidas para poner fin a estas conductas que generan un daño irreparable en nuestra flora y fauna, y en el ambiente”.Livio Gutiérrez fundamentó el acompañamiento “porque entendemos que en este caso la intención de este artículo es que sea disuasivo para quienes se embarcan en la quema de pastizales o bosques, más de 500 mil canchas de fútbol completas se quemaron en estos días, hay 300 denuncias de incendios, vivo frente al cuartel de Bomberos y no paran, hay que concientizar”.Finalmente, sumaron el respaldo al proyecto los presidentes del Bloque UCR, Carim Peche, y del PJ, Juan Manuel Pedrini, quien valoró “es oportuno que la Cámara se exprese sobre una cuestión que está al orden del día”.