/ / CHACO: ESTE FIN DE SEMANA SE HARÁ UNA PRUEBA PILOTO PARA LA APERTURA DE IGLESIAS Y TEMPLOS

En esta nueva fase se permitirían las celebraciones y eventos religiosos de 8 a 18, con asignación de turnos y bajo aplicación y cumplimiento de los protocolos especiales que aseguren el distanciamiento dentro de los salones. No podrán extenderse más de dos horas y deberá respetarse un máximo de asistentes de hasta el 50% de la superficie del lugar.“Estamos convencidos de seguir con el plan Desescalada, pero con un protocolo estricto. Sé que todas las entidades que forman parte de la Mesa Interreligiosa tienen la capacidad para hacerlo cumplir en cada una de sus congregaciones, pero de todas maneras vamos a controlar que todos estén inscriptos en el registro de culto provincial y nacional, con la referencia de los sistemas de permisos y turnos”, aseguró el gobernador.El otorgamiento de permisos con turnos se va a manejar exclusivamente mediante la web http://turnos.chaco.gob.ar/. Una vez completado el trámite los interesados van a poder descargar un código QR que les permitirá armar y organizar los horarios correspondientes, teniendo en cuenta la capacidad instalada y sobre la base de los petitorios recibidos. “Lo más importante es que la persona ingrese con su turno, entonces ahí tenemos perfectamente identificados los contactos”, insistió el gobernador.En eso el ministro Chapo remarcó: “pretendemos que la asistencia a oficios religiosos sea ordenada y garantizando que a través del registro de cultos se establezcan los protocolos sanitarios”. “Tenemos que corregir hábitos y conductas para seguir avanzando, entendiendo que tenemos un virus que acecha, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos”, agregó.Los funcionarios provinciales aclararon además que la posibilidad de que los fieles vuelvan a asistir a los templos no se contradice con el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, ya que no se trata de reuniones sociales o fiestas privadas sino que son reuniones de carácter religioso.Por su parte, el secretario de Culto, Pedro García explicó que este fin de semana servirá como prueba piloto y adelantó que el próximo lunes se realizará una evaluación del cumplimiento de la normativa para resolver cómo continuará el proceso de habilitación.