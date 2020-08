/ / CHACO: "LA SITUACIÓN POR INCENDIOS RURALES ES EXTREMA". SÁENZ PEÑA CON GRANDES FOCOS EN LA PERIFERIA

Relacionados

El Gobierno provincial a través de la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente continúa trabajando en el control de focos de incendio en tierras urbanas y rurales. La secretaria Marta Soneira sobrevoló el Gran Resistencia, Castelli, Capitán Solari, Colonias Unidas, Pampa del Indio, General Roca, San Martín, Margarita Belén, Basail y Colonia Benítez; los parques nacionales Impenetrable y Chaco, y los parques provinciales Loro Hablador y Fuerte Esperanza.“La situación es extrema”, reconoció Soneira, indicando que además de los focos de calor y de incendio prácticamente todas las lagunas y madrejones, incluidas las represas establecidas en las zonas de conectividad de los parques, están secas debido a la escasez de lluvias.“Toda la zona de pastizales se encuentra en la misma situación, exacerbada por las heladas que han secado aún más la masa, tanto boscosa como de pastos. Esto genera una situación de alta vulnerabilidad y susceptibilidad de que con cualquier elemento puedan iniciarse focos de calor críticos y de ahí focos de incendio”, explicó la funcionaria.Particularmente en el sobrevuelo del Parque Nacional El Impenetrable los funcionarios pudieron observar la superficie que se quemó la semana pasada, que alcanzó aproximadamente a tres mil hectáreas. Además detectaron focos activos de incendio en medio del bosque nativo, por lo cual se activaron los protocolos de actuación para apagar y evitar la expansión.En la ocasión estuvieron también el intendente del Parque Nacional El Impenetrable, Leonadro Juber; el brigadista wichí del mismo parque, Felipe Segundo; el jefe del Departamento de Bomberos de la Policía del Chaco, Oscar Sargenti; y el coordinador de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), Marcelo Churín.Soneira explicó que durante el recorrido pudieron diferenciar claramente que hay tres tipos de incendios. Uno de ellos se observa sobre la vera de las rutas con banquinas quemadas, “que se dan por campamentos o porque tiran elementos encendidos desde los autos”, dijo.En muchos sectores, sobre todo en la zona de Margarita Belén, Colonias Unidas, y Capitán Solari, ese tipo de incendio pasó a la zona de los campos. “De hecho hemos tenido una gran pérdida por un incendio en el Parque Nacional Chaco, que afortunadamente pudo ser extinguido por los bomberos voluntarios y de la Policía”, mencionó. Otro se está dando en los parques, a raíz de fogatas que no son debidamente apagadas y que terminan en quema de pastizales. Y también hay grandes focos en campos privados de la zona de Castelli y Sáenz Peña.“Vamos a determinar si son quemas aprobadas o prescriptas, ya que en algunos casos no ha habido buen manejo de las quemas de pastizales destinados a las áreas productivas y esto generó focos de incendio de alto nivel de expansión, quemando muchas hectáreas en toda la zona”, señaló Soneira.En tanto que en el área metropolitana registraron que la mayoría de los focos son producidos sobre basurales a partir de la quema desaprensiva de vecinas y vecinos. “Por eso pedimos conciencia a toda la población”, dijo.La funcionaria destacó además el funcionamiento del plan provincial de manejo del fuego. “Estamos trabajando de manera articulada para incorporar vehículos de ataque rápido y acceso a combustible para los bomberos, tanto voluntarios, como los del departamento policial, para que puedan tener mayor celeridad en los operativos”, aseguró.Contó que también se generó un sistema único de alerta, control y monitoreo del fuego que significa que la información, tanto de bomberos voluntarios, como de la Policía, va al Centro de Documentación e Información (Cedei) y de allí se remite a la oficina de Riesgo Ambiental, donde se unifica la información de todos los incendios que sucedieron durante el día hasta las 23.45.“Seguiremos en estado de alerta, y poniendo a disposición los elementos necesarios para el control y manejo del fuego en las zonas de crisis. Hoy Chaco puede decir que tiene control de los incendios de pastizales y forestales, pero necesitamos mayor conciencia de la población en general y obviamente del sector productivo”, expresó la funcionaria.Hacia adelante, los distintos organismos competentes acordarán los mecanismos y metodología de trabajo para sancionar a aquellos propietarios que no cumplan con la normativa o donde se generen focos de manera repetida. “En el caso de que sean incendios conscientes, tomaremos las medidas correspondientes para dar cumplimiento a las leyes y garantizar la seguridad de toda la población”, remarcó Soneira.