/ / CORONAVIRUS: CIERRAN TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL GRAN ROSARIO

El gobernador Omar Perotti anunció este viernes el “cierre de todas las actividades desde las 19.30” en el aglomerado Rosario, a partir de este sábado y por dos semanas. El mandatario confirmó las nuevas medidas en el marco del distanciamiento por la pandemia de coronavirus. Es para frenar la tasa de contagios que se aceleró, dijo. Este viernes la provincia de Santa Fe registró 508 casos positivos de los cuáles 267 pertenecen a Rosario.Perotti señaló que los cambios son para que “el aglomerado Rosario siga cuidado y con la respuesta sanitaria que hasta aquí ha tenido”. La zona abarca desde Timbúes hasta Arroyo Seco. “Todas las actividades quedan suspendidas a partir de las 19.30 de este sábado. No se podrá realizar ninguna actividad de ningún tipo. Es para disminuir la circulación y la tasa de contagios”, dijo.Perotti aclaró que como la limitación es total “no hay listado” aunque sí podrán permanecer abiertas “las farmacias de turno, los comercios con delivery hasta las 23 y los tipo take away (retiro en el lugar) hasta las 22”. “Siguen permitidas las caminatas recreativas con uso de barbijo. Se puede circular pero hay que evitar la aglomeración”, añadió en el anuncio compartido con intendentes de la región, entre ellos Pablo Javkin.La estrategia del gobierno de Perotti va de la mano con la línea trazada desde Nación, donde reconocieron esta semana que “hay mucha preocupación” por el aumento de casos en el interior, sobre todo en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Jujuy. "El coronavirus se trasladó al interior del país y no vamos a dejarlos solos", resumió Alberto Fernández este viernes en Puerto General San Martín.