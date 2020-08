/ / CORONAVIRUS: EDUARDO FEINMANN TUVO QUE SER INTERNADO

Relacionados

El conductor de radio Rivadavia y A24 informó la semana pasada que contrajo coronavirus. Según relató, luego de sentir algunos de los síntomas del COVID-19 se sometió a un hisopado que arrojó resultado positivo. Inmediatamente dejó de asistir a sus programas, se aisló y cumplió con los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias.Feinmann, que transita el octavo día de la enfermedad, se encuentra en un estado de salud general bueno, pero los médicos le sugirieron que quedara internado en el Otamendi para seguir de cerca la evolución de su cuadro y evitar futuras complicaciones. Una vez controlada la temperatura volverá a su domicilio.El último miércoles, el periodista había inquietado a sus seguidores al ausentarse primero de Alguien tiene que decirlo, el programa que encabeza en la segunda mañana de Radio Rivadavia, y después de El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 horas, liderando su franja horaria con picos de más de 4 puntos de rating en su pase con Jonatan Viale. Así que decidió explicar él mismo cuál era la situación que estaba atravesando.“Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima...De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”, comenzó diciendo Feinmann.Y luego continuó: “Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo”.Finalmente, el periodista concluyó su mensaje señalando: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.