/ / "EL PAÍS ESTÁ MEJOR CON CORONAVIRUS QUE CON MACRI", AFIRMÓ EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Además, el Presidente defendió su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, y aseguró que su Gobierno no está en "guerra" con ningún sector. En declaraciones a Radio 10, Fernández explicó que la medida apunta a "regular un servicio que es muy importante para los argentinos" y no se trata de una medida "contra nadie"."Lo que sí se terminó es el país de los CEOs y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran; ese país se terminó", sostuvo, en esa línea. El Gobierno dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece como esenciales a los servicios de telefonía celular y fija, internet y televisión paga, y congela los aumentos de precios de estos productos de comunicación hasta fin de año.En ese sentido, aseguró que "es falso" que esté en guerra con el Grupo Clarín y remarcó: "No estoy en guerra con nadie". "Hay algunos que no se enteraron de que la guerra terminó y siguen disparando solos. Algún día recibirán un diario que informe bien y se enterarán que la guerra está terminada", sostuvo el mandatario nacional.Asimismo, consideró que esta decisión "a Clarín lo puede afectar un poco más porque está en todos esos negocios", ya que "da internet, cable, telefonía y telefonía celular". "Con ese criterio también podría verse afectado Telefónica o Telecentro", estimó en declaraciones a Radio 10. En ese sentido, subrayó que "algunos piensan que esta medida es por una pelea": "Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos".A su vez, el mandatario indicó que "hay algunos que no quieren que salga la Reforma Judicial para mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho". "Hemos mandado un proyecto de ley con el único propósito de que el Congreso lo debata y que cada uno aporte y cambie lo que crea que debe cambiar siempre", consideró el mandatario nacional.En tanto, el jefe de Estado remarcó, frente a algunas notas periodísticas que salieron este domingo, que no frenó la llamada "enmienda Parrilli", que llama a los jueces a informar las "presiones mediáticas". "En este país les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones, pero lamentablemente esto es así. El senado debatió el proyecto e introdujo varias modificaciones escuchando a gente que piensa como el Gobierno y gente que no", aseguró Fernández.Además, expresó que el artículo que introdujo Parrilli "no cambia en nada el sentido de la norma", sino que "es un agregado casi ocioso" que tiene un sentido más "casuístico que otra cosa". A último momento, el senador Oscar Parrilli introdujo dentro de la reforma judicial un artículo que dispone a los jueces a presentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura si reciben presiones de los medios de comunicación."No hay impunidad para nadie. El único que está buscando impunidad obviamente es (Mauricio) Macri. Esta actitud tan deliberada y agresiva de Juntos por el Cambio de no aceptar ninguna reforma tiene que ver con eso. Esta reforma no es para las causas del pasado, sino para las del futuro", sostuvo Parrilli en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia. Y agregó: "Todos sabemos que los medios de comunicación fueron utilizados para presionar y extorsionar a jueces".