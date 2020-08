/ / ENCUENTRAN MÁS DE 12 MILLONES DE VACUNAS VENCIDAS QUE EL GOBIERNO DE MACRI NUNCA ENTREGÓ

Relacionados

"Son vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias; nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Son más de 12 millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de la vacuna triple", precisó en diálogo con la prensa el titular de la cartera de Salud, que concurrió a ese lugar y exhibió las cajas de las vacunas vencidas.Ginés González García responsabilizó al gobierno anterior y dijo que eso evidencia que era una administración a la "que no le importa la gente". A través de una investigación interna del ministerio de Salud de la Nación junto con la Sindicatura General, hallaron más de 12 millones de dosis vacunas vencidas en las heladeras de un frigorífico privado en la Ciudad de Buenos Aires.“Son vacunas vencidas que fueron compradas durante la gestión de Cambiemos y no se habían distribuido a las provincias. Nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Son más de 12 millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de la vacuna triple”, precisó El ministro de Salud, Ginés González García. “A Cambiemos no le importaba la gente. No se puede hacer esto” dijo el ministro en comunicación con el Movil de Am750.En comunicación con La Mañana, el periodista Mauro Federico dio detalles del hallazgo. “Al frigorífico se le pagó a lo largo de estos cuatro años de gestión de Cambiemos la suma de 14 millones de pesos para el depósito de esas vacunas. Las vacunas le costaron al Estado 1.400 millones de pesos y se echaron a perder. Ahora para incinerar todo ese material que ya no sirve, el Estado tendrá que gastar 4 millones de pesos más” contó el periodista.En ese marco, el titular de la cartera sanitaria dijo que las explicaciones las tienen que dar los exfuncionarios del macrismo que "están habitualmente en la televisión explicando lo que hay que hacer, dando consejos" sobre cómo manejar la pandemia de coronavirus.