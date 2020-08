/ / ESTELA DE CARLOTTO RESPONDIÓ A DUHALDE: "EL NUNCA MÁS ES NUNCA MÁS"

Relacionados

"Lo de Duhalde fue nefasto. Estoy indignada por lo que dijo este hombre", sostuvo la referente de los derechos humanos. En declaraciones radiales, Carlotto remarcó que "el Nunca Más es Nunca Más" y destacó que "de ninguna manera puede haber un golpe de Estado en el país".La referente de los derechos humanos en Argentina destacó que "es muy importante condenar los dichos de Duhalde". "Duhalde hoy intentó dar explicaciones, pero la verdad es que no le entendí nada de lo que dijo", aseveró Carlotto. Además, destacó que "éste es un Gobierno democrático que está haciendo todo lo que puede por recuperar el país".Minutos antes el expresidente Eduardo Duhalde ratificó hoy sus dichos respecto a la posibilidad de un Golpe de Estado y aseguró que los dirigentes políticos no se dan cuenta de "lo que está pasando con la sociedad pobre y con las clases medias que se desmoronan". "Digo lo que pienso y creo tener fundamentos para hacerlo. No nos damos cuenta que mientras algunos comemos todos los días lo que está pasando en la sociedad pobre y en las clases medias que se desmoronan", dimensionó.En ese sentido, manifestó que "cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía" las cosas toman "olor a sangre". "Eso es lo que pasa en el mundo. Tratemos de ver cómo solucionamos el problema de la gente, que está desesperada", insistió. Sus declaraciones fueron rápidamente cuestionadas desde distintos sectores del arco político.