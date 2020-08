/ / FUERTE REPUDIO DE LAURA ALONSO, FERNANDO IGLESIAS Y REFERENTES DE CAMBIEMOS A LOS DICHOS DE DUHALDE

Repudiable de principio a fin todo lo que dijo anoche Duhalde. Horribles conceptos. No comparto ni una letra. Argentinas: abrazados a la Constitución y la democracia más que nunca — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) August 25, 2020

Si esta barbaridad la hubiera dicho yo o un dirigente de @juntoscambioar ya estaríamos presos o habríamos sido linchados. Pero la dice un peronista y ni siquiera el Gobierno le contesta, porque total ya somos África. pic.twitter.com/TDgWs6Zeaf August 25, 2020



Mi más enérgico repudio.



Eduardo Duhalde: “Es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo” - Infobae Peligrosas declaraciones del ex Presidente Duhalde.Mi más enérgico repudio.Eduardo Duhalde: “Es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo” - Infobae https://t.co/yYFk30hkN6 August 25, 2020

Irresponsable, grave y repudiable lo dicho por el Ex Presidente Duhalde. Entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia. — maxi ferraro (@Maxiferraro) August 25, 2020

Asimismo, el diputado Fernando Iglesias consideró: "Si esta barbaridad la hubiera dicho yo o un dirigente de @juntoscambioar ya estaríamos presos o habríamos sido linchados. Pero la dice un peronista y ni siquiera el Gobierno le contesta, porque total ya somos África".