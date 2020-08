/ / LA CAÍDA DEL GIGANTE: CASA ROSADA ADVIERTE QUE VICENTÍN "MARCHA A LA QUIEBRA"

Relacionados

Según el funcionario, "la decisión de rescatar Vicentin no era rescatar a los directivos de esa empresa. Pero ahora, Vicentin marcha a la quiebra y eso significa su desguace y cierre de actividades". "No podemos interferir en las decisiones del juez del caso Vicentin. Hicimos todo lo posible por rescatarla y preservarla, aunque no se dio lugar a la propuesta del Estado Nacional ni la de Santa Fe", enfatizó Basterra en declaraciones radiales.El viernes último, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto que dispuso la intervención de la cerealera y criticó al juez que lleva al concurso de la empresa por impedir que el Estado conozca el "pasivo real" de la compañía. "El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", aseguró el jefe de Estado.En este marco, Basterra consideró además que, tras la decisión presidencial, "el sentido de tener una empresa de referencia en el sector agroexportador viró hacia potenciar YPF Agro". En ese sentido, remarcó que "la idea es que YPF Agro sea un jugador más en el escenario de las cerealeras. Es una compañía que hoy provee combustible y fertilizantes al campo, y que tiene experiencia y presencia territorial".Por otra parte, el ministro comentó cómo es su vínculo con la dirigencia agropecuaria: "En vez de hablar solo con la Mesa de Enlace o con la patronal de un eslabón del sector productivo, estamos trabajando con todos". "La Mesa de Enlace tiene más prensa que los demás actores del sector agropecuario, pero el Consejo Agroindustrial Argentino es mucho más abarcativo que esa Mesa", concluyó el funcionario.