/ / LONGOBARDI CONTRA DUHALDE POR EL GOLPE: "QUE VEA A UN MÉDICO"

Muy graves los dichos de Duhalde. Sobretodo porque los dice un ex Presidente.En Argentina no hay lugar para golpes de estado.Y si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo,ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones. https://t.co/zbi5EWUVUs August 25, 2020

pic.twitter.com/Pkh6AcPohn En Argentina aún buscamos bebés apropiados durante la última dictadura. Costó mucho recuperar la democracia para que Eduardo Duhalde aliente un golpe de Estado contra @alferdez . Sus expresiones deben ser repudiadas por toda la clase política, sin excepciones. #NuncaMás August 25, 2020





El periodista ultra macrista Marcelo Longobardi criticó duramente al expresidente Eduardo Duhalde luego de que el dirigente peronista señalara que no habría elecciones en 2021, fogoneara en un programa de televisión la posibilidad de un golpe militar al gobierno de Alberto Fernández y pronosticara que Argentina va camino a un "escenario peor que el de 2001"."Que Duhalde vaya a ver a un médico porque está muy mal", dijo el periodista en su programa de Radio Mitre. El fin de semana, Duhalde estuvo en varios ciclos de televisión y, lejos de llevar tranquilidad en medio de la crisis desatada por el coronavirus, reiteró su teoría sobre el posible fin del gobierno, alertó que el año próximo podría no haber elecciones legislativas y jugó con la posibilidad de intentonas militares.Las declaraciones de Duhalde fueron criticadas por algunos sectores políticos que inundaron las redes sociales con comentarios negativos hacia el hombre fuerte de Lomas de Zamora. El antecesor de Néstor Kirchner sostuvo que el escenario que deja la pandemia por el COVID-19 será "peor que 2001" y que Argentina se acerca "a una especie de guerra civil"."Es ridículo pensar que el año que viene habrá elecciones", dijo Duhalde invitado por el programa Animales Sueltos. El bonaerense dijo que "la gente se va a rebelar" y que podría generarse un clima similar al de "una guerra civil". Ante la mirada del conductor ultra macrista Luis Novaresio, Duhalde lanzó peligrosas declaraciones: "Argentina corre ese riesgo. Lo que está pasando es un desastre tan grande que no se puede llegar a nada bueno. La gente se va a rebelar y se puede generar un clima peor al 'Que se vayan todos'"."Argentina es la que más golpes de Estado tuvo y por algo los tuvo", dijo el exgobernador bonaerense en varios programas de televisión. Ante la mirada del conductor Mauro Viale, Duhalde dijo no tener miedo a que ocurra algo así en Argentina y lanzó una amenaza: "Si la política no da satisfacciones...", dejando entrever una salida armada. El dirigente aseguró, además, que los militares integran el sector que genera "más aprecio en la gente". No contento con eso, Duhalde fue por más: "Los políticos están jugando y no se dan cuenta que el poder militar está avanzando"."Duhalde está muy mal. Le convendría ver a un médico", disparó Longobardi en su comentario en Radio Mitre y criticó con dureza las declaraciones de Duhalde. Sin embargo, el expresidente insistió y aseguró que "es ridídulo pensar en que vaya a haber elecciones" en 2021. En una participación en el programa ultra macrista Animales Sueltos por el canal América, Duhalde volvió sobre la teoría de los golpes militares. "El político que ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente en pie en América no conoce lo que está pasando", afirmó.Noticias Relacionadas: (video) EDUARDO DUHALDE PRONOSTICÓ UN GOLPE DE ESTADO PARA LA ARGENTINA