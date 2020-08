/ / POR LA PANDEMIA, LA UCA ESTIMA QUE HAY UN MILLÓN DE NUEVOS DESOCUPADOS

Relacionados

En base a información oficial del Indec, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estimó que a raíz de la crisis por la pandemia de Covid-19 la tasa de desempleo, de 10,4% en el primer trimestre del año, ascendió en el período abril-mayo-junio a valores cercanos al 15,5%.Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social, puntualizó que el último reporte arrojó que la pérdida de empleo fue de un millón de puestos en un período de tres meses. "Es un aumento del 50% por el golpe de coronavirus, y que ya venía arrastrando desde diciembre por el desempleo, la recesión y la inversión. Esto significa que un millón de personas que quieren trabajar, no pueden. No es una cifra extremosa o alarmista, sino objetiva", señaló en diálogo con Cadena 3.Y agregó: "Otro dato que preocupa es que de 950 mil, 600 mil son informales y otros 320 mil formales. Esto es un golpe a la seguridad social". Aseguró que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) será de entre 10 y 15%, y que esto impactará de manera negativa para la recuperación y creación de trabajo. "Para parar de generar pobres se necesita de la política, sobre todo de la capacidad de producir ideas y proyectos que ayuden al desarrollo social. El Gobierno nacional coincide que estamos en medio de una emergencia, pero eso no justifica no tener reglas de juego para los sectores económicos y sociales", evaluó."Necesitamos crecer, exportar y promover políticas de desarrollo económico. También mejorar la economía popular a través de las asociaciones sociales. Y pensar en programas de empleo, no en transferencia directa de ingresos", completó .El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este sábado que tiene "expectativa" de ver una mejora en las cifras de desempleo y, ante la suba del dólar, reconoció que el Gobierno "siempre" tiene "un ojo en el tipo de cambio"."La pandemia golpea en el mundo y a economías mucho más robustas, que no tuvieron cuatro años de macrismo y tienen caídas de niveles de empleo", argumentó el funcionario. En ese sentido, evaluó: "Detrás de la caída de actividad siempre viene el desempleo".Según un informe difundido el viernes por el Ministerio de Trabajo, un total de 409 mil empleos se perdieron en mayo último comparado con el mismo mes de 2019. Entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2019 la baja de empleos fue del 3,4%, mientras la caída total de trabajadores se explicó por la contracción de asalariados privados y, en menor medida, por la reducción de monotributistas y autónomos.En ese escenario, Cafiero analizó que "abril fue un mes muy duro", aunque remarcó: "Tenemos expectativa de recuperarlo". Además, anticipó que las cifras de mayo son "bastante más alentadoras" dado que "la caída dejó de pronunciarse". Con relación al dólar, que finalizó la semana en alza, admitió: "Siempre tenemos un ojo en el tipo de cambio"."La Argentina tiene esa mirada de la economía", indicó y destacó que la administración de Alberto Fernández busca "empezar a generar instrumentos de ahorro en pesos". El jefe de Gabinete destacó que "el deseo" del Gobierno es que el dólar "empiece a perder tanta relevancia".