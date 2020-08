/ / QUIEREN COBRAR: 430 TRABAJADORES BLOQUEARON LA ACEITERA VICENTIN

Relacionados

Los trabajadores de la Algodonera Avellaneda continúan con su escalada de protestas y desde ayer bloquean los portones de la Aceitera del conglomerado empresario. Es que el Grupo Vicentín volvió a negarse a dialogar para actualizar los salarios, que vienen cobran con problemas, en un conflicto que ya lleva 70 días.Según pudo saber InfoGremiales, desde la mañana de ayer los 430 empleados de la algodonera se concentraron en los portones de ingreso y luego decidieron paralizar la actividad de la balanza para evitar la entrada y salida de camiones.Con buena sintonía con el gremio de Camioneros local, la medida se sostiene sin ningún tipo de escaramuzas. La profundización del conflicto se decidió el viernes cuando los empresarios insistieron, en el marco de una reunión informal, en su negativa de sentarse en una mesa de negociaciones.En Avellaneda los operarios cobran salarios de entre 20 y 25 mil pesos. La situación se agrava por los problemas para el pago que demostró la empresa desde febrero de este año. "En Vicentín no entienden por qué le siguen haciendo un paro. Hace 4 meses que están de paro por sueldos de hambre" porque al ver que el gobierno nacional y provincial retroceden, "se piensan que pueden hacer lo que quieren", sostuvo el viernes Daniel Yofra, líder de los Aceiteros."Queremos visibilizar el conflicto para que se sepa que no es un problema de encuadre sindical, ni encuadre convencional. Lo que estamos diciendo es que hay un grupo mayoritario de esos compañeros que se afiliaron al gremio nuestro y nosotros los estamos representando. Lo importante es que salgan de esos salarios miserables de 20 mil, 30 mil pesos que cobran", agregó el gremialista. Y cerró: "Acá no hay un conflicto intersindical como ellos están planteando, hay un conflicto de trabajadores que se están muriendo de hambre".