/ / SÁENZ PEÑA: CAPITANICH LANZÓ LA TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

El gobernador Jorge Capitanich, la ministra de Educación, Daniela Torrente, y el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, lanzaron la primera cohorte de la Tecnicatura Superior en Administración Municipal en nuestra ciudad. El Instituto "Juan Mantovani" será el encargado de capacitar a los agentes municipales de esta localidad y de Avia Terai a partir de este segundo semestre de 2020.El mandatario reconoció que la pandemia generó una situación alternativa de educación presencial por educación tecnológica y otros mecanismos para llegar a los alumnos de los distintos rincones de la provincia. “Esto generó la discusión para el marco regulatorio de la Ley de Financiamiento educativo y su correlato con el artículo 83 de la Constitución Provincial, que significa un esfuerzo fiscal y financiero y una política de Estado para lograr resultados”, explicó.Al mismo tiempo, expresó que “la educación tiene que tener componentes de equidad e inclusión para garantizar igualdad de oportunidades y eso significa gratuidad y obligatoriedad como componentes esenciales”. Y resaltó que es por esto, que la Ley debe tener un marco regulatorio adecuado: “la pandemia puso al descubierto la informalidad laboral, eso demuestra la necesidad de una formación con salida laboral que permita a las personas insertarse en el mercado del trabajo”.El Gobierno trabaja cuatro aristas claves: la investigación para identificar la evolución de los resultados educativos, las metodologías de evaluación y los métodos de enseñanza-aprendizaje; la formación técnico-profesional; la formación de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública; y la formación docente con especializaciones y maestrías que mejoren la calidad educativa.“Es importante lograr objetivamente que todos nuestros trabajadores del sector público tengan formación sistemática y continua para lograr calidad en la prestación de servicios. Todo trabajador tiene derecho a la terminalidad educativa, primaria y secundaria y a avanzar en un plan de diez años de formación terciaria, universitaria y extendida a especializaciones, diplomaturas y maestrías a cargo del Estado en universidades públicas e institutos de educación superior”, remarcó Capitanich.El plan de capacitación 2030 pretende alcanzar el nivel máximo de formación con el sistema educativo a disposición. La idea es que estas herramientas se extiendan a los 69 municipios de la provincia. “En 2020-2021 el gobierno electrónico será una realidad, la plataforma digital se extenderá con más de 2.200 kilómetros de tendido de fibra óptica. De 47 localidades hoy, pasamos a 56”, dijo.Además, recordó que el ente nacional ENACOM aprobó un aporte no reintegrable para que la empresa ECOM Chaco pueda aumentar la velocidad y mejorar la calidad del servicio, llegando a comunidades más alejadas con menos señal. “Con cooperación, trabajando juntos es como se construye, con reformas estructurales que benefician a nuestro pueblo y nuestra comunidad”, finalizó.Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Torrente, indicó que este lanzamiento "forma parte del proceso de reforma" que viene en encarando el ministerio y que consiste en la "jerarquización" del nivel superior. "No es un momento cualquiera, significa un paso trascendental", aseguró la ministra.Esta reforma, explicó, implica tanto el desarrollo de la función investigativa -que ya logró un acuerdo con 15 institutos- para formar a docentes en investigación, como el perfeccionamiento en tecnicaturas. En eso destacó la decisión de la rectora, Vilma Herrera, de avanzar voluntariamente con la propuesta."Tenemos el objetivo de formar a los chaqueños y a las chaqueñas en distintas profesiones y oficios que le permitan encarar el actual mundo del trabajo, pero también orientadas a la formación de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública en sus distintos niveles, tanto provincial como municipal", señaló Torrente.Por último, el intendente Bruno Cipolini expresó que este es un momento de reaprendizaje de acuerdo a la nueva normalidad. “El mundo, si bien a otro ritmo, sigue girando y es un mundo con más experiencias en cuanto a la formación como puerta de ingreso al mundo laboral y la administración municipal no es una excepción”, dijo a la vez que destacó la respuesta de los agentes municipales. “Este intendente y este municipio, están a disposición señor gobernador para lo que podamos hacer juntos por cada vecino de Sáenz Peña”, finalizó.Acompañaron al gobernador y la ministra el subsecretario de Formación Docente e Investigación Educativa, Favio Alvarenga; el subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández; el presidente del Concejo de la Municipalidad de Avia Terai, José Fabián Ponce.