/ / SÁENZ PEÑA: COMO EN "LA FORESTAL", LES PAGABAN CON CARNE. TRABAJADORES DE "LA UNIÓN" PARAN POR TIEMPO INDETERMINADO

Los trabajadores de Cooperativa La Unión explicaron a Periodismo365 que el paro comenzó este miércoles y seguirá por tiempo indeterminado buscando cobrar los sueldos y aguinaldos atrasados, y también vacaciones que La Unión les debe. La medida de fuerza se realiza con el acompañamiento del gremio STADYCA. Los empleados de la tradicional cooperativa saenzpeñense anticiparon que si no se soluciona mañana, "irán a un gran acampe frente a las instalaciones de La Unión".El paro inició a partir de la 4 de la madrugada de hoy, por parte de 17 empleados que realizan labores en la fábrica de chacinados y en el frigorífico que La Unión posee en cercanías de Sáenz Peña. Los trabajadores detallaron a Periodismo365 que entre empleados de la fábrica de chacinados y temporarios son casi 40, pero 20 empleados quedaron en formar una cooperativa de trabajo. "El resto no se plegó a esa iniciativa y siguen dependiendo de La Unión. Si está cerrado el portón de ingreso nos quedaremos afuera, no importa que haga frío pero vamos a exigir lo nuestro. Y sino ingresaremos pero no habrá actividades. Aquí también el problema viene porque al formar la nueva cooperativa, La Unión le entrega a esos empleados un monto de dinero que también forma parte de nuestra deuda, o sea que es dinero de todos nosotros. Y ellos con esa plata quieren llegar a un cierto monto para formar su cooperativa y quedarse a su vez con una parte del predio que sería la fabrica de chacinados y también el matadero, que está ubicado en cercanías de Colonia La Mascota. Los trabajadores que quedamos con La Unión no permitiremos que se manejen dineros que son de todos porque nosotros hasta el momento no podemos cobrar nuestras acreencias de sueldos atrasados, aguinaldos y vacaciones. No queremos que con nuestra plata se conforme otra cooperativa y nosotros quedemos sin cobrar", sentenciaron.Sorprendió la modalidad de pago de La Unión ya que los empleados explicaron a Periodismo365 que los fines de semana "nos dan 3 mil pesos y nada más. Hasta hace tres semanas atrás nos daban también 4 mil pesos en carne bastante dura, pero hasta eso nos cortaron, o sea que cada vez cobramos menos. Esta situación de casi explotación afecta a 17 trabajadores y sus familias. Cobramos el ATP nacional pero solamente tres o cuatro veces, por eso reclamamos y queremos cobrar lo que nos deben", remarcaron finalmente.