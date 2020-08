/ / SÁENZ PEÑA: LA UME ALERTA QUE "SOLO QUEDAN DOS CAMAS PARA PACIENTES COVID"

Relacionados

En la semana dieron el alta a tres pacientes de Tres Isletas e ingresaron estos seis de la misma localidad. “También tenemos pacientes de localidades cercanas a Sáenz Peña, pero el menor número de pacientes internados son de nuestra localidad”, aseguró y confirmó: “Solamente quedan dos camas disponibles para pacientes confirmados del cuadro de COVID-19. No tengo lugares para pacientes con sospechas”.No hay pacientes con asistencia respiratoria. No obstante, aclaró que están frente a una patología “especial”. “La vamos conociendo día a día y realmente los cuadros de insuficiencia respiratoria son algo no prevenible sin signo de alarma previo. Por ahí tenemos pacientes que vienen con bajo requerimiento de oxígeno y en el transcurso de minutos terminamos desencadenando un cuadro respiratorio grave con alto requerimiento de oxígeno y algunos, inclusive, asistencia respiratoria”.En cuanto al personal que asiste, aseguró que cuentan con un equipo que se estuvo formando desde comienzo de año. “Ha aumentado el personal de enfermería porque hemos aumentado en forma sideral el número de pacientes internados. Además, tenemos grupos de médicos conformados por dos terapistas, un anestesistas y un médico cirujano. Hemos tenido pacientes que han salido de una intervención quirúrgica y posteriormente tuvieron que hacer el tratamiento del covid”. “Tenemos el personal idóneo y el número”, aseguró.