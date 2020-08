/ / SÁENZ PEÑA: MINIFUNDISTAS DENUNCIAN QUE LA GESTIÓN CIPOLINI NO LOS DEJA TRABAJAR

Relacionados

Según detallaron los minifundistas a Periodismo365, ellos venden sus productos de manera ambulante "como muchos verduleros. Tenemos nuestra parada en calle 1 casi 00, en un espacio vacío que quedó de un viejo paso a nivel del ferrocarril. Ahí ponemos nuestra camioneta con furgón y vendemos a la gente que pasa. Tenemos mucha clientela que nos espera todos los días porque las verduras que vendemos son siempre del día, recién cosechadas. Pero resulta que el viernes a la tarde fue un señor que andaba solo en un auto negro particular, y nos mostró una credencial diciendo que era un funcionario jefe de la Municipalidad del área de Tránsito. Nos dijo verbalmente que nos teníamos que retirar de ahí o sino nos iban a decomisar toda la mercadería y también la camioneta más una multa de mucha plata".Los minifundistas regresaron a su domicilio y el sábado volvieron a vender, siempre al mismo lugar. "A eso de las 10 llegaron dos inspectores de Tránsito en moto a verificar si habíamos levantado o no el puesto. Nosotros teníamos encargues de clientes que esperaban las verduras, pero al rato llegó una camioneta de Tránsito de la Municipalidad de Sáenz Peña, con tres personas que bajaron directamente a quitarnos toda nuestra mercadería. En eso, varios clientes y personas que pasaban vieron la escena y empezaron a juntarse, todos enojados con el proceder de los inspectores municipales Después empezaron a gritarles que por favor nos dejen trabajar. Toda la gente estaba muy enojada y los inspectores dijeron que iban a llamar a la policía. Entonces levantamos el puesto para evitar incidentes o peleas y nos volvimos al campo con toda la mercadería sin vender", detallaron.Los minifundistas le piden a las autoridades municipales que quieren seguir trabajando "porque otra cosa no sabemos hacer. En otros pueblos a los productores del minifundio les dan un lugar para que trabajen tranquilos. Si hay que pagar habilitación no hay ningún problema, pero queremos trabajar. Hace más de un año fuimos a la Municipalidad, a la secretaría de Economía a pedir autorización y pagar lo que correspondía pero no nos quisieron autorizar a trabajar en la vía pública en esa parte. Me dijeron que si quería que vaya pero fuera del centro, lejos. Y nuestra clientela está ahí, la gente sale de trabajar y nos compra, ahí no molestamos a nadie", lamentaron."Vendemos verduras que nosotros mismos producimos junto a toda la familia en zona de Ensanche Norte. Cosechamos acelga, lechuga, perejil, remolacha, zanahoria, morrones, todo cosechado en nuestra quinta con mucho sacrificio. También vendemos huevos caseros de nuestra gallinas. Producimos miel de campo. Somos una familia de minifundistas que todos nos conocen. Anteriormente alquilábamos un local ahí cerca pero los costos se hicieron impagables y terminamos vendiendo en la calle. Usamos alcohol en gel, guantes, mascarilla, tapaboca, rociador para las verduras, toda la bioseguridad para trabajar en esta pandemia", aseguraron.Finalmente afirmaron que las verduras que venden "son del mismo día que se cosechan. Generalmente nos levantamos a trabajar todos los días a las 3 o 4 de la madrugada. Hay que cosechar, encajonar, embolsar, cargar el vehículo y salir a vender, porque la hora pasa rápido. Nuestro grupo familiar vive solamente de la venta ambulante de verduras y mi marido tiene una discapacidad en una de sus manos tras sufrir un accidente de tránsito".