/ / SÁENZ PEÑA - ZONA UNCAUS: BRUTAL GOLPIZA A UNA MOTOCICLISTA PARA ROBARLE LA CARTERA

La mujer afirmó que algunos ocasionales transeúntes vieron a un delincuente "que me golpeó brutalmente a trompadas y me hizo caer. Ahí perdí el conocimiento y el ladrón aprovechó para robarme mi cartera con el celular, mi DNI, algo de dinero y otros elementos. La moto quedó tirada y no la alcanzó a llevar porque aparentemente andaba solo, no alcancé a ver nada porque me atacó de atrás", describió.La víctima confirmó que vecinos del sector llamaron al 107 y a la Policía. "Llegó una ambulancia que me llevó hasta la guardia del Hospital, donde quedé internada hasta horas de la noche. Ahí me hicieron una tomografía de la cabeza y mandíbula, también radiografías de manos y brazos. De milagro no tengo quebraduras pero me duele todo el cuerpo como consecuencia de los fuertes golpes. Yo iba sola hacia mi casa, la moto se rompió en algunas partes pero llevaba colocado el casco que también se rompió por el golpe contra el cordón de la vereda. Fue la Policía al lugar y más tarde en un patrullero me trajeron la moto a mi domicilio. Una vez que esté bien recuperada, junto a mis familiares haremos la denuncia", anticipó la víctima, una ama de casa de aproximadamente 50 años de edad.