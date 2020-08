/ / (video) ARGENTINA PRODUCIRÁ LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS PARA TODA LATINOAMÉRICA

Relacionados

El mismo día en que Alberto Fernández le envió una carta de felicitación a su par ruso Vladimir Putin y le pidió acceso equitativo a la vacuna que desarrolló la potencia de oriente, anunció en Olivos el acuerdo firmado con los desarrolladores de la llamada vacuna de Oxford. “Estamos abiertos a cualquiera que nos pueda aportar la solución, a socializar la tecnología. El proyecto de AstraZeneca nos ofrece la tecnología para que lo desarrollemos nosotros y es sin fines de lucro”, anunció. “El que primero la encuentre, va a ser bienvenido”, sintetizó. Además, anunció que durante el primer semestre de 2021 ya se va a estar “en condiciones de vacunar”.Pragmático, Fernández luego de lograr el acuerdo con los desarrolladores británicos y mexicanos, no dudó en contactarse también con Rusia para no dejar afuera ninguna de las posibilidades de acceder a alguna de las vacunas que se están desarrollando en distintos países. Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García y de la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, el mandatario afirmó que llegó a un acuerdo que "permitirá acceder a la vacuna entre 6 y 12 meses antes".Luego de felicitar a Putin, el presidente se comunicó por la noche, luego del anuncio en Olivos, con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien "compartió el entusiasmo de encarar de manera conjunta el desarrollo y fabricación de la vacuna COVID-19 producida bajo la licencia de Oxford-AstraZeneca para proporcionar a los países latinoamericanos entre 150 y 250 millones de dosis", comunicaron fuentes oficiales.El presidente explicó que "toda la producción se distribuirá de forma equitativa a demanda de los gobiernos latinoamericanos" y que "la dosis costará entre 3 y 4 dólares". “Estamos abiertos a cualquiera que nos pueda aportar la solución. El proyecto de AstraZeneca nos ofrece la tecnología para que lo desarrollemos nosotros y es sin fines de lucro”, abundó el mandatario. Además, destacó que este proyecto de vacuna “está un poco más avanzado que otros y los primeros resultados son muy auspiciosos. Queremos que los argentinos cuanto antes puedan inmunizarse frente al riesgo de contagio. Agradecemos que hayan encontrado en la Argentina un lugar para desarrollar la vacuna, pero el que primero la encuentre, va a ser bienvenido. Nos informa el laboratorio que durante le primer semestre vamos a estar en condiciones de vacunar” se esperanzó Fernández. “La Argentina fue seleccionada porque el laboratorio mAbxience tiene condiciones tecnologías que permite el desarrollo más rápido de la vacuna. Hablamos con Sigman, responsable del laboratorio argentino, y nos transmitió que están empezando trámites para la transferencia de tecnología. En la Argentina se va a producir la sustancia activa de la causa, en México se va a terminar y envasar, y vamos a acceder en el mismo tiempo que el resto de América Latina”.El acuerdo firmado con la farmacéutica AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD, tiene como objetivo la transferencia de tecnología para la producción inicial de 150 millones de dosis de la sustancia activa de la potencial vacuna COVID-19.“La producción latinoamericana va a estar a cargo de la Argentina y de México y eso va a permitir acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región”, destacó el presidente y sostuvo que “pone a la Argentina en una situación de tranquilidad y de poder disponer de la vacuna cuando lo requiera y a un precio razonable”.La intención es abastecer a Argentina y a otros países de Latinoamérica a partir del primer semestre de 2021, sujeto a los resultados de los estudios Fase III y aprobaciones regulatorias. Se evalúa la posibilidad de producir millones de dosis adicionales a este acuerdo inicial.Del total de vacunas a producir, el gobierno nacional informó que unas 22.400.000 de dosis serán destinadas a personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupos de riesgo. La firma mAbxience fabricará la sustancia activa de la potencial vacuna en Argentina y el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de formulación y acabado.El mandatario alertó que: “Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente, en el presente seguimos teniendo los mismos problemas que estamos viendo y que lamentablemente lo que muestra es que el número de contagios crece y el número de fallecimientos crece y que eso a estas alturas de los acontecimientos depende esencialmente de la conducta ciudadana social porque todos vemos que la actividad se ha liberado en gran medida".González García expresó que “no es fácil producir la materia prima de una vacuna de esta complejidad y que tengamos la capacidad de hacerlo nos llena de orgullo”. Además, precisó que a la hora de inmunizar a la población en nuestro país "los mayores, los trabajadores de salud y quienes tengan alguna patología previa tendrán prioridad".Por su parte, Agustín Lamas, Presidente de AstraZeneca para la Región del Cono Sur comentó: “este acuerdo destaca el gran nivel de profesionales, la calidad de la ciencia y las capacidades de fabricación que tiene nuestro país. Si los ensayos clínicos resultasen resultados positivos, esta alianza estratégica proporcionará acceso temprano a la potencial vacuna COVID-19 para Argentina".Durante su participación de manera virtual Hugo Sigman, CEO de mAbxience biotech Argentina (Grupo INSUD) añadió: “estamos honrados que AstraZeneca haya confiado en el grupo mAbxience para la transferencia tecnológica para la fabricación de la sustancia activa de la vacuna” en el marco de un “destacable trabajo colaborativo que hemos generado para enfrentar juntos esta pandemia".