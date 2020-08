/ / (video) CORONAVIRUS: "LA VACUNA ESTARÁ PRIMERO PARA LOS PAÍSES MÁS RICOS", SENTENCIÓ BILL GATES

Relacionados

“Para el mundo rico, seguro que deberíamos poder terminar con esto (el coronavirus) para finales de 2021, mientras que el resto de los países lo vería concluido para finales de 2022”, dijo el multimillonario. El magnate, que desde hace varios años ha impulsado organizaciones para luchar contra las pandemias, señaló que la situación para los países ricos es más ventajosa debido a que las empresas farmacéuticas van a darles prioridad.Adicionalmente, dijo que quienes están desarrollando las vacunas no la harán "de bajo costo para el mundo”. Gates también dijo que es optimista frente a la capacidad de una vacuna. “Esta enfermedad, por los datos obtenidos de los ensayos en animales de la fase 1, parece ser muy prevenible con vacunas”. "Nos llevará un tiempo averiguar la duración de la protección y la eficacia en los ancianos, aunque creemos que será bastante buena”, agregó frente al tema.Sin embargo, Gates criticó que algunas vacunas han avanzado rápidamente y podrían no estar cumpliendo todas las pruebas necesarias para estar seguros de su efectividad. "En China y en Rusia se están moviendo a toda velocidad. Apuesto a que en algún lugar del mundo habrá algunas vacunas que saldrán sin la revisión completa”, puntualizó. “Probablemente necesitemos tres o cuatro meses solo para analizar los efectos secundarios de la fase 3”, señaló Gates.Este martes, Rusia dio a conocer que ya registró su vacuna y es el primer lugar del mundo en completar este paso final antes de empezar a suministrarla masivamente. Gates señaló que el coronavirus ha causado “miles de millones de dólares en daños económicos y muchas deudas”, pero que el aspecto positivo es que “la línea de innovación sobre la ampliación de los diagnósticos, las nuevas terapias y las vacunas es realmente impresionante”.De acuerdo con las consecuencias, dijo que pueden asimilarse a las de las dos guerras mundiales para todo el sistema económico. “Nos tomará años después de esto para regresar incluso a cómo estábamos en 2020. No es la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero está en ese orden de magnitud como un impacto negativo para el sistema”, explicó el fundador de Microsoft.Finalmente, Gates criticó duramente al gobierno de Donald Trump por su estrategia con las pruebas para diagnosticar la enfermedad, pues se tarda mucho tiempo en entregar los resultados cuando ya es demasiado tarde para evitar la propagación y tratar a los enfermos graves.“La mayoría de las pruebas de coronavirus en EE. UU. son un desperdicio, completamente basura (…) Si no te importa que demoren los resultados, por supuesto que van a testear a todos los clientes. Porque están haciendo un dinero ridículo. Tienes que hacer que el sistema de reembolso pague un poco más por resultados dentro de las 24 horas, tarifa normal por 48 horas, y no pague nada si tarda más de 48 horas”, concluyó.