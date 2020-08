/ / (video) SÁENZ PEÑA - PLENO CENTRO: CARAVANA FESTIVA ROMPE LA CUARENTENA

Relacionados

Las mismas fuentes explicaron a Periodismo365 que "con ese accionar, ese grupo de personas infringieron la prohibición de circular, violaron el Decreto presidencial nacional que prohíbe expresamente la libre circulación, salvo casos de extrema necesidad y urgencia, como la atención médica de un enfermo o la compra de medicamentos o alimentos de primera necesidad, en caso contrario no se debe circular", señalaron."Eso que vemos en el video está totalmente fuera de la ley, no sabemos qué celebraban a los gritos y bocinazos, pero esa no es una actividad indispensable porque la cuarentena no terminó. Es más, ahora se extendió hasta el 30 de agosto. Esto no debería pasar, además no tendrían que ir sentados en grupos en la parte abierta o en la caja de la camioneta sin respetar el distanciamiento; sino en el habitáculo cerrado y no más de dos personas. Pero remarcamos que no están habilitadas caravanas festivas como esa. Es lamentable que la gente no entienda el delicado momento que estamos pasando", insistieron.