/ / (video) SEGÚN EL ECONOMISTA JAVIER MILEI "HAY RIESGO DE UNA GUERRA CIVIL EN ARGENTINA"

Esto lo dijo en el programa Nada personal, conducido por Viviana Canosa, donde también hizo referencia a la cuarentena en la Argentina. Según el economista, "acorde al artículo siete inciso K del estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena que impulsa el Gobierno es un delito de lesa humanidad"."No solo tiene que ser directo el ataque a la libertad o el ataque a tu vida, sino que vos lo podés hacer por la vía indirecta. Si yo te cerceno el derecho de propiedad al punto tal que te dejo sin base de sustentación, vos te seguís enfrentando al Estado y te mato de hambre, o te sometés al Estado y te convertís en esclavo", explicó Milei.Respecto a las restricciones a nivel global, señaló que "hubo restricciones en todo el mundo, pero Argentina tuvo la cuarentena más larga y profunda". Y agregó: "El Gobierno decidió unilateralmente reventarle los ingresos a las empresas, las obligó seguir pagando impuestos, porque la de los políticos no se toca y no solo eso, sino que además te prohíben despedir gente".Además, indicó que "hay una degradación social y el tema del modelo de cuarentena elegido por el Gobierno lleva a un desastre y a una aceleración de ese desastre. De hecho ya nos están llevando a un nivel de pobreza que va oscilar entre el 45 y el 50%". También se refirió a Venezuela: "Cuando ellos arrancaron con este proceso decían 'Venezuela no va a ser Cuba' y nosotros ahora decimos 'no vamos a ser Venezuela'".Semanas atrás, el economista se refirió a la presidencia de Carlos Saúl Menem, a quien consideró como "el mejor presidente de toda la historia", a la vez que elogió la tarea llevada adelante por aquel entonces por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. A su vez, criticó muy duramente lo hecho por Martín Guzmán, quien está ahora a cargo de la cartera de Economía."El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia y arrancó mal", comenzó diciento sobre este tema. Y continuó: "Después salió bien el plan de la Convertibilidad. Claramente el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia por todo lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. Te puede gustar, no te puede gustar". También se refirió a la tarea que realizó el ministro de Menem en aquel entonces: "Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia", dijo.Para argumentar sus dichos, indicó: "Hay tres versiones de Cavallo. Salieron mal los planes al principio, una versión de Cavallo que fue presidente del Banco Central". E insistió: "Menem fue el mejor presidente de toda la historia; su primer gobierno".Ya refiriéndose al escenario actual, el economista volvió a hacer hincapié en la lentitud de la reactivación económica y se mostró en contra a la actual política seguida por Alberto Fernández. "Tenemos la cuarentena más larga del mundo porque no pudieron cuidar a nadie", advirtió. Y agregó: "El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son los tres derechos básicos que vos no podés violentar. Los regímenes que priorizaron al colectivo antes que al individuo terminaron en totalitarismos".En cuanto a Guzmán, dijo que "un buen ministro de Economía tiene que ser buen gerente. No necesariamente el que más sabe. Tiene que saber rodearse de los talentos pertinentes para cada uno de los lugares en los que hay que estar tomando decisiones". Y fue muy contundente: "Desde mi punto de vista Guzmán es un pésimo ministro de Economía, porque podría haber hecho este acuerdo más bien asumía y no pasar tanto tiempo".