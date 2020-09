/ / (video) PATRICIA BULLRICH TIENE CORONAVIRUS Y ESTÁ INTERNADA

Relacionados

"Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras. Bueno, evidentemente, en algún momento o en algún lugar me lo pesqué", señala Bullrich sin hablar de su participación en las manifestaciones públicas convocadas por el PRO. Participación que, de todos modos, la red social Twitter se encargó de recordarle."Estoy bien, espero poder estar bien. Sé que me está llamando muchísima gente. Gracias por este apoyo", cerró el mensaje en las redes. "Espero estar bien", dice la ex ministra en su mensaje, mientras el presidente Alberto Fernández se reunía en Casa Rosada con los profesionales de terapia intensiva, que ayer publicaron una sentida carta pública. "Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos", lamentaron los profesionales."Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana?", agregaron los profesionales respecto de las movilizaciones anticuarentena y la amplia apertura de actividades en la Ciudad de Buenos Aires.El 17 de agosto pasado, cuando participó de la movilización impulsada desde sectores de la oposición, Bullrich bajó de su auto unos minutos y, rodeada de personas que la vitoreaban, le pidió al presidente Alberto Fernández que pusiera fin a la cuarentena en nombre de "miles de trabajadores".Entre el sector de trabajadores perjudicados, Bullrich mencionó a los gastronómicos, pero ayer destacó desde sus redes sociales "el valor y el coraje" de los diputados de Juntos por el Cambio, que buscaron bloquear la sesión de la Cámara baja en la que se votó un Plan de Reactivación del Turismo "con el objeto de sostener y fomentar el empleo y promover la reactivación de la actividad".El anuncio de Bullrich llega 15 días después de la marcha del 17A, cerca del período máximo contemplado de incubación del virus, que puede variar entre de 1 a 14 días, según la OMS; el riesgo de las movilizaciones promovidas por la oposición había quedado expuesta con el caso del intendente macrista de la localidad santafecina de Avellaneda, Dionisio Scarpín. El jefe comunal, férreo defensor del Grupo Vicentin, marchó en su ciudad, luego confesó ser positivo de Covid-19 y contagió, al menos, a cuatro integrantes de su familia.