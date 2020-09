/ / SÁENZ PEÑA - "QUEREMOS SEGURIDAD Y NO IMPUESTOS": EL MTD PROTESTARÁ FRENTE AL MUNICIPIO

Relacionados

"La manifestación será en reclamo por la creciente inseguridad que hoy vive Sáenz Peña", explicó Hugo Molina, referente del MTD. "Creemos que las decisiones tomadas por el primer mandatario municipal son totalmente erradas ya que lo que la ciudadanía reclama mayor seguridad y no que sea un negocio para facturar", analizaron desde el MTD.Desde la organización social piden que el Municipio "proteja al ciudadano y no que agregue más impuestos porque ahora con su nueva estrategia de frenar la delincuencia, pone como primer punto regularizar los motovehículos cuando todos sabemos que para regularizar el 100% como solicitan ellos, implica no pagar la luz, no pagar el agua o aún peor no cargar la olla al mediodía!", reclaman.Finalmente, el comunicado agrega: "Señor Intendente, sus asesores lo único que vieron de esta situación es un negocio, y por ende el único perjudicado es el que trabaja para llevar el pan a su casa. Para decir basta, nos movilizamos. Queremos seguridad no impuestos", finaliza la misiva del MTD Sáenz Peña.