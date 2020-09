/ / SÁENZ PEÑA - SIGUEN CARGANDO NAFTA A MOTOS SIN PATENTE: "NO NOS PUEDEN PROHIBIR VENDER", ADVIERTEN ESTACIONEROS

Relacionados

Cabe recordar que en un mensaje emitido el lunes a la noche, el Intendente Bruno Cipolini afirmó que desde el Municipio "hemos definido que también es necesario ampliar las medidas que venimos llevando adelante sobre todo en la cadena de prevención. Lamentablemente algunas de las medidas quizás que no sean la más simpáticas ni las más agradables pero sentimos que son muy necesarias. Estos hechos han tenido a las motocicletas como gran protagonista y ha sido el instrumento necesario para llevar adelante muchísimos de estos hechos", remarcó."A partir de mañana vamos a trabajar fuertemente con la Policía y la Gendarmería. Entiendo que en estos casos se molesta a vecinos que están yendo o viniendo de su trabajo, a otros que pueden estar con algún tipo de urgencia o una cuestión de salud o familiar. Es necesario que todos aquellos que tengan la posibilidad regularicen la situación dominial de sus motocicletas", evaluó.En este sentido, Bruno Cipolini sentenció: "Vamos a generar una prohibición para cargar combustibles a aquellas motocicletas como automóviles que no tengan chapa patente identificatoria. No van a poder cargar combustibles en el ejido urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña", insistió. No obstante pasó toda la semana, los hechos delictivos siguen sucediendo y esa medida no se concretó.Desde el sector empresario estacionero, algunos propietarios manifestaron a Periodismo365 que no tenían ningún tipo de órdenes o normativas que impedían la venta de combustibles a motos y autos sin patente. "Primero y principal el Estado municipal estaría violentando todo lo que es derecho comercial. El comerciante estacionero no es ningún fiscal como para andar él determinando quien es o quien no es delincuente, o con que intenciones va ese cliente a cargar combustible a la estación de servicio".Y agregó "Pregonan la problemática de la propiedad privada, entonces como el Municipio se va a inmiscuir sobre a quien le vendo y a quien no, porqué me van a ordenar y en base a qué, a quien lo puedo vender o no los combustibles. Es de un Estado totalitario decirnos a nosotros cómo tenemos que manejar nuestro negocio, eso no tiene sentido. ¿Porqué me van a privar de realizar una transacción comercial en haras de la seguridad, como si eso va a bajar los niveles de la inseguridad?, se preguntaron los empresarios del sector.