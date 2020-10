/ / CAPITANICH: “EL MEJOR HOMENAJE A NÉSTOR ES TERMINAR EL SEGUNDO ACUEDUCTO DEL INTERIOR COMO REPARACIÓN HISTÓRICA AL CHACO”

El mandatario chaqueño recordó momentos con el ex presidente, valoró la política económica del kirchnerismo y destacó las obras que modificaron estructuralmente la provincia.

El mandatario revivió una serie de momentos junto al ex Presidente: “Recuerdo cuando me decía “vamos a hacer el gasoducto y vas a ver que le va a cambiar la vida a los chaqueños”. Bueno, la semana pasada vino una empresa de fabricación de ladrillos con tecnología de punta, y uno de los dueños me decía que se podía instalar únicamente porque hay gas. Entonces es bueno decir Néstor qué razón tenías”, expresó Capitanich.

“Construí con Néstor una relación de afecto y amistad entrañables. Lo lloré profundamente. Lo que aprendí de él durante esos años fue extraordinario”, valoró el gobernador. Junto a jóvenes de toda la provincia que participaron vía Zoom, el gobernador chaqueño aseguró que “no podemos por la pandemia, pero qué falta hace fundirnos en un abrazo emotivo y, como él nos enseñó, recuperar el afecto como fuerza movilizadora del corazón de la política. La política tiene ese componente racional de toma de decisiones para la vida de la gente, pero si no hay corazón no hay un móvil para convocar a las multitudes. Y esa capacidad la tenía Néstor”.

Notoriamente emocionado, Capitanich señaló que “la gente sabía que Néstor amaba a su pueblo y que él lo amaba. Se me ocurrió que el mejor homenaje era empezar mañana temprano recorriendo el segundo acueducto del interior, que se va a llamar presidente Néstor Carlos Kirchner. El mejor homenaje es terminar ese acueducto en 2021 porque va a llevar agua a más de 500.000 chaqueños de seis localidades, y va a ser una reparación histórica para nuestra provincia”.

“Perón, Néstor y Cristina han sido los presidentes que han transformado la Argentina y que están en el corazón del pueblo. El corazón del pueblo escribe las palabras que no se pronuncian. Y como no se pronuncian, se sienten: a veces desde el abrazo, en el voto, pero también en lo imborrable de los recuerdos”, aseguró Capitanich.

El mandatario aprovechó para valorar la política económica que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner: “Hoy es una oportunidad para recordarlo con su impronta, con sus decisiones estratégicas que le cambiaron la vida al país y con algunos recuerdos que para mi lo hicieron único. Néstor ha sido extraordinario porque le dijo no al FMI cancelando sus obligaciones teniendo ejercicio autónomo y soberano de la política económica: sin deuda pública, con baja inflación y generando empleo”.

La provincia del Chaco también se sumó al “proyectorazo” convocado a nivel nacional para recordar la figura del ex presidente en distintos edificios. En Resistencia, el lugar elegido fue la Casa de las Culturas, en la que se pudo ver un perfil de Néstor acompañado por diversas banderas representando las conquistas históricas del peronismo en las políticas públicas argentinas: la lucha por la diversidad y el matrimonio igualitario, las políticas de derechos humanos con los pilares de Memoria, Verdad y Justicia, la ampliación de derechos para los pueblos originarios, y el impulso a la causa nacional por Malvinas, entre otros.

Periodismo365