/ / CHACO: "NO ES MOMENTO DE AUMENTAR LA LUZ Y EL AGUA", ADVIERTEN DESDE LA UCR

En noviembre se realizarán las dos audiencias públicas de Secheep y Sameep para fijar un nuevo aumento en los servicios.

Sobre este tema, Zdero aseveró: “La gente no está en condiciones de afrontar aumentos ahora, lo que se debe hacer es ordenar las empresas. En los últimos años, se produjo un desorden en la administración de las empresas del Estado y no es justo que lo paguen los usuarios”.

La empresa Sameep fijó la audiencia pública para el jueves 5 de noviembre en la ciudad de General San Martín mientras que Secheep lo hará el viernes 6 de noviembre, a las 9, en La Leonesa con el objetivo de actualizar las tarifas de dichas empresas.

“Estas empresas pertenecen a todos y requieren de una buena administración para no seguir cargando sobre los contribuyentes chaqueños. Los sueldos no alcanzan y tampoco habrá bolsillo que pueda hacer frente a estos nuevos aumentos en las boletas. Lo hemos demostrado, en reiteradas oportunidades, que no fueron bien administradas por lo que años tras años generan deudas y el Estado provincial debería dejar de transferir en calidad de préstamo millones y millones de pesos a estas empresas, evidenciando así una mala administración, y destinar esos fondos a Salud, Educación y Seguridad", finalizó diciendo el legislador.

FUENTE Y FOTOS: DataChaco